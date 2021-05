​Wereld cocktaildag! Die cocktailwalk organiseer je gewoon zelf

Waar we in Nederland vaak lekker Hollands zijn op feestjes met bier, wijn en fris, is er ook een grote schare mensen die af en toe van een goede cocktail geniet. Cocktails kunnen erg duur zijn, maar liggen meestal tussen de 8 en 20 euro (Hoewel, Renaissance Amsterdam Hotel was tijdenlang recordhouder in Nederland met de Louis XIII van 450 euro). Nu kun je om wereld cocktaildag te vieren natuurlijk een cocktailwalk boeken, maar waarom stel je er niet zelf eentje samen?



Een eigen cocktailwalk

Erg leuk om bijvoorbeeld aan een wijn-spijswandeling mee te doen, maar als je het gerechtje net even niet zo lekker vindt of je toch liever nog even wacht met het volgende wijntje, dan voel je soms de druk dat je niet de groep wil ophouden bij een bepaald restaurant.

Door je eigen cocktailwalk te organiseren, heb je dit probleem minder. Je betaalt niks aan de organisatoren van de walk, want dat ben je zelf, en vervolgens hoef je per tent te kiezen of en welke cocktail je neemt. Zo heb je niet alleen in de hand wat je binnenkrijgt, maar ook wat je uitgeeft.

Het is nogal een trend door corona: als je niet op een terras mag zitten, waarom zou je dan niet met een drankje gaan lopen? Een goed idee, al is het natuurlijk wel opletten of het niet te druk wordt bij bepaalde café’s. Het voordeel van het openen van restaurants en bars en het toestaan van het gebruik van de terrassen, is dat het ook makkelijker wordt om zelf een cocktailwalk te bedenken.