Webshop start gratis printservice voor mensen in quarantaine

Niemand kan er meer omheen. De impact van het Coronavirus is groot. Mag jij het huis niet uit, omdat je thuis moet werken, vatbaar bent voor het virus of besmet bent? Nu er de laatste dagen flinke maatregelen zijn getroffen door het kabinet om verdere besmettingen te voorkomen zitten veel mensen thuis om welke reden dan ook.

Via social media worden er verschillende oproepen geplaatst om mensen te helpen met bijvoorbeeld het uitlaten van de hond, het ophalen van boodschappen of het ondersteunen van de mensen die vatbaar zijn. Allemaal mooie gebaren! <3

Ook Alleeninkt.nl uit Coevorden merkt de impact van de maatregelen die zijn getroffen door de regering. Door alle thuiswerkers is de aanvraag naar printers flink gestegen. De voorraad slinkt en mensen zitten thuis zonder dat ze kunnen printen. Nick van Klinken en Daniël Keute hebben daarom een oplossing bedacht: "Op onze locatie hebben wij voldoende printers staan om mensen te helpen. We kunnen geen duizend printers versturen maar wel duizenden printjes maken en deze per post versturen. Natuurlijk binnen de grenzen en mogelijkheden die er zijn."

Steentje bijdragen

Alleeninkt.nl vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan dit maatschappelijke probleem. Daarom wordt deze printservice voor het afdrukken van documenten gratis aangeboden. Dit kunnen dringende zaken zijn voor officiële instanties, maar ook een kleurplaat voor de kinderen is van harte welkom.

Klanten die documenten afgedrukt willen hebben kunnen een e-mail sturen naar de klantenservice (info@alleeninkt.nl) van Alleeninkt.nl. Er zal uiterst zorgvuldig omgegaan worden met de inhoud en zal verder niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Waar je op moet letten als je hiervan gebruik wilt maken:

Onderwerp van de mail: Printservice

Juiste afleveradres

Kiezen voor kleur of zwart-wit

Hoe vaak het document geprint moet worden

Graag in PDF aanleveren

En vergeet het document niet als bijlage toe te voegen!

Goede doel

Steun het Rode Kruis: Deze service is volledig gratis. Vind je dat deze service wat waard is, en wil je toch een gift doen? Doneer dit dan aan het rode kruis via deze pagina.