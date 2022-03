Google benadeelt restaurants door 'valse' bestellingspagina's

Google is een zoekmachine, maar toch heeft het alles te maken met restaurants. Niet dat het zelf restaurants runt, maar het runt soms wel het bestaan van restaurants. Dat is ook precies waarom het nu wordt aangeklaagd. Het zou ‘miljoenen klanten en bestellingen’ bij restaurants hebben weggehouden.

Rechtszaak tegen Google Een restaurantketen in Florida startte de rechtszaak, omdat Google zonder toestemming pagina’s heeft gemaakt waarop mensen hun bestelling konden plaatsen. Dat terwijl mensen dachten dat ze naar de website van het restaurant waarop ze klikten zouden gaan. Volgens de restaurantketen heeft Google expres websites gemaakt die doen overkomen dat de restaurants er helemaal oké mee zijn, inclusief grote knoppen voor GrubHub, DoorDash en Seamless, de ‘Thuisbezorgds’ in Amerika. Google is het er niet mee eens, zegt het tegen ArsTechnica. “Ons doel is om klanten in contact te brengen met restaurants waar ze eten willen bestellen en het voor hen gemakkelijker te maken om dit te doen via de knop 'Online bestellen. We bieden restaurants tools om aan te geven of ze online bestellingen ondersteunen of de voorkeur geven aan een specifieke aanbieder, inclusief hun eigen bestelwebsite. We ontvangen geen vergoeding voor bestellingen of integraties met deze functie.”

The Ordering App De functie lijkt te zijn voortgekomen uit een overname die Google deed, namelijk van The Ordering App. Deze site is gemaakt om pagina’s te maken waarop mensen bestellingen kunnen plaatsen. In principe was het plan om die tool te gebruiken om geld te verdienen en een percentage van het restaurant af te nemen, maar Google heeft dit laten zitten door corona. Google vindt dus eigenlijk dat het restaurants enorm helpt. Restaurants communiceren natuurlijk liever direct met hun klanten. Dat merk je zelfs in Nederland, waar veel restaurants waarbij je bestelt via Thuisbezorgd een flyer meegeven om je vooral te inspireren direct via hun website te betalen. Dat scheelt ze namelijk weer flink geld: 13 procent als het restaurant zelf bezorgt. Het is al vrij moeilijk om winst te maken op bestellingen, waardoor restaurants het niet zien zitten dat Google hier nu ook nog tussen zou komen: ook al wordt er geen percentage gerekend, alsnog is de klant niet direct met jou in gesprek, dus als er bijvoorbeeld iets misgaat op Googles platform, dan kan het restaurant enige technische zaken niet oplossen, terwijl het uiteindelijk wel moet zorgen dat de klant tevreden is.

Restaurants lopen klantcontact mis Sowieso is het niet altijd het beste idee om altijd maar te kiezen voor de restaurants die het beste worden beoordeeld op Google (of Tripadvisor of TheFork). Ten eerste zijn dit restaurants die door hun status op deze platforms al veel klandizie krijgen, ten tweede is het heel moeilijk voor een ander restaurant om zich op die plek te boksen. Ten eerste omdat minder mensen langskomen wanneer ze niet in de top tien staan, ten tweede omdat je heel veel beoordelingen nodig hebt om op zo’n positie te komen. Sommige restaurants gooien er waarschijnlijk op sommige platformen ook nog veel geld tegenaan, iets dat veel restaurants zich vaak al moeilijk kunnen veroorloven, zeker nu ze zwak zijn na corona. De angst is er dan ook ongetwijfeld bij deze restaurantketen in Florida dat Google er met hun klanten vandoor gaat. Er is geen directe communicatie en wie zegt hoe lang Google nog vindt dat het coronavirus restaurants benadeeld? Het is immers wel van plan om een fee te gaan rekenen voor hun ‘nep-restaurantpagina’s’. Het wordt spannend wat er uit deze rechtszaak naar voren gaat komen. We houden het in de gaten. Google Restaurants in tijden van oorlog

Tegelijkertijd wordt Google's restaurantgedeelte nu ook voor heel goede dingen gebruikt: veel mensen gebruiken het als communicatiemiddel om met Russen en Oekraïners te praten en ze in te lichten over wat er zoal plaatsvindt met betrekking tot de oorlog door berichten achter te laten als 'review' op hun Google-pagina.