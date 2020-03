Vijf dronevideo's van steden tijdens de coronacrisis: om stil van te worden

De wereld ligt stil. De meeste mensen proberen om zoveel mogelijk thuis te blijven en daardoor vallen straten compleet leeg. Niemand had dit ooit verwacht of aan zien komen, maar het is nu wel de werkelijkheid. Daardoor komen er nu beelden voorbij van beroemde plekken in wereldsteden die je nog nooit zo verlaten hebt gezien. Je wordt er stil van als je er naar kijkt. Als je nog geen kippenvel hebt, dan heb je dat na het zien van deze video's wel: vijf dronevideo's van steden tijdens de coronacrisis. 1. Wuhan - China Wuhan, de stad waar het eind december 2019 allemaal begon. Het is er akelig stil op straat. Nog steeds zijn de meest strenge maatregelen van kracht en dat levert deze beelden op.

2. Milaan - Italië Italië, nog harder getroffen dan China. Ook hier is niemand op straat. De dronebeelden laten zien hoe het nu in Baranzate is, een klein stadje ten noordwesten van Milaan.

3. Boston - Verenigde Staten Een doordeweekse dag in Boston. Normaal gesproken is er volop leven op straat, maar niet in maart 2020. Je kunt er het aantal rijdende auto's op dit moment op één hand tellen.

4. Parijs - Frankrijk Ook Parijs is veranderd in een spookstad. Deze dronebeelden laten zien dat de Fransen zich houden aan het afgekondigde huisarrest.

5. Tel Aviv - Israël In Tel Aviv ging ook een drone de lucht in om de stad vast te leggen ten tijde van het coronavirus. Hoewel er landen zijn die harder getroffen zijn, ligt ook hier het leven compleet stil.

© andersphoto - Adobe Stock

