Twee tiara’s van Napoleon’s vrouw verkocht voor bijna 7 ton

Een van de tiara's is goud met blauwe emailaccenten en levendige rode carneoolgravures met klassieke portretten. De diadeem werd aangeboden als onderdeel van een sieradenset, naast bijpassende oorbellen, een riemornament en een kam. Op de tweede gouden, geëmailleerde tiara staan afbeeldingen van de oude Griekse goden Zeus, Dionysus, Medusa, Pan en Gaia in agaat en jaspis. Deze tiara was vóór de veiling uitgeleend aan het Victoria & Albert Museum in Londen. Dat museum claimt dat de vrouw van Napoleon deze tiara waarschijnlijk cadeau kreeg van haar schoonzus, Caroline Murat.

De enorme honger naar luxe en grootsheid van zowel Napoleon zelf als zijn vrouw Josephine zorgde voor een opleving van de sierradenindustrie in Frankrijk. De keizerin gaf in amper zes jaar naar verluid meer dan 25 miljoen Frank uit aan kleding en sierraden. Dat was veel meer dan de haar toegewezen toelage.



Voor Josephine was Napoleon’s overigens haar tweede man na een eerder huwelijk met edelman en generaal Alexandre de Beauharnais. Zij stond echter ook te boek als een slimme verleidster. Echter, toen bleek dat zij (of Napoleon) niet in staat was om kinderen te krijgen, besloot ze van de keizer te scheiden. Dat wil zeggen, ze deed afstand van haar huwelijk. Josephine Bonaparte overleed in 1814.