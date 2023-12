Tegenslag voor Red Bull F1-team

Het Formule 1 team van Red Bull, en Max Verstappen, hebben een van de meest indrukwekkende seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1 achter de rug. De dominantie van de RB19 in de handen van Verstappen was zo groot dat het team ver voor het einde van het seizoen een groot deel het ontwikkelteam in Milton Keynes al aan de RB20 kon gaan werken. Zoals Mercedes dat kon doen in de jaren dat het Duitse F1-team dominant was (2014 t/m 2020).

RB20 nog niet goedgekeurd

In dat licht bezien is het gerucht dat vandaag vanuit Italië de wereld in geworpen werd, op z’n minst een beetje bijzonder. De Red Bull RB20 zou namelijk, zo meldt de Italiaanse afdeling van Motorsport dot com, een van de FIA-crashtests niet hebben doorstaan. Het zou om een frontale crashtest gaan. De neus van het nieuwe chassis zou daarbij niet voldoende energie van de crash geabsorbeerd hebben.

Dat betekent dat de 2024 auto van het raceteam op dit moment, een kleine twee maanden voor de wintertests voor komend seizoen gehouden worden, nog niet goedgekeurd is om mee te racen. Hoe ver de impact van de mislukte crashtest zal reiken, valt nog te bezien. Of ze bij Red Bull nu in paniek zijn? Daar is geen informatie over naar buiten gekomen. Op dit moment zijn de fabrieken (rondom Kerst en Nieuwjaar), zoals de FIA dat voorschrijft, dicht.

Geen illusies

Het zou natuurlijk geweldig zijn als Max Verstappen en Red Bull in 2024 zowaar nog dominanter konden zijn, maar het team koestert zich op dat gebied geen illusies. Een jaar als 2023, waarin Red Bull 21 van de 22 Formule 1 races won (waarvan 19 voor Max Verstappen) en met een recordaantal punten zowel de constructeurstitel als de individuele wereldtitel binnenhaalden, laat weinig ruimte voor verbetering. Alleen het aantal behaalde pole-posities bleef wat achter (12 van de 22 races), dus dat zou nog wat beter kunnen.

Toch zou het niemand mogen verbazen wanneer Red Bull in 2024 minder races wint en iets minder dominant is. Er zijn een paar teams die vooral aan het begin en aan het eind van 2023 hebben laten zien dat ze op weg zijn de achterstand op Red Bull te verkleinen. McLaren lijkt de grootste en meest serieuze uitdager te worden, al mogen we ook Mercedes en Ferrari nooit afschrijven. Echter, de kans dat Red Bull ook in 2024 beide wereldtitels binnen hengelt, acht ik – ondanks de mislukte crashtest van het nieuwe chassis – groter dan 75 procent.