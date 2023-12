Red Bull F1-bandenwissel in het pikkedonker

Nu moet wel gezegd worden dat Red Bull dat record dit jaar is kwijtgeraakt aan McLaren . Dat team slaagde er tijdens de GP van Qatar in om de bolide van Lando Norris in 1,80 seconden van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee schraapten ze dus twee honderdste af van het Red Bull record. Hoe dat er in werkelijkheid uit zag, kun je in deze video zien.

Wie regelmatig naar de Formule 1 kijkt weet dat pitstops met bandenwissels een belangrijk onderdeel zijn van de race. Het team van Red Bull heeft niet alleen de beste F1-bolide en -coureur. Ook de pitcrew hoort bij de besten. Het officieuze wereldrecord voor een bandenwissel stond sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2019 op 1,82 seconden . Ja, minder dan 2 tellen voor het wisselen van vier banden. Ok, dat doen ze met drie monteurs per band, maar toch, bandenwissels van 2 seconden zijn al zeldzaam en nog sneller is eigenlijk gewoon bizar. Gemiddeld duurt, als alles goed gaat, een pitstop doorgaans tussen de 2,5 en 3,5 seconden. Nog altijd idioot snel hoor.

Dan maar een nieuw record, met hindernissen!

Of ze er bij Red Bull heel erg rouwig om zijn dat ze hun wereldrecord kwijtgeraakt zijn, is nog maar de vraag. Met 21 racewins, van 22 races in totaal, de derde titel voor Max Verstappen op rij en de tweede opeenvolgende constructeurstitel, zullen ze er wel mee kunnen leven dat McLaren nu de snelste pitstop ooit op haar naam heeft staan.

Toch bedachten ze bij de rode stier iets nieuws. Een pitstop met een hindernis. Om tijdens een race, met alle spanning die erbij komt, in amper 2 seconden vier nieuw banden onder een Formule 1 auto te schroeven, moet je schier op de automatische piloot kunnen werken. Daarvoor is heel wat training nodig. Eindeloos banden wisselen om het hele proces zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Je zou bijna denken dat de crew zo goed getraind en is dat ze het ook met de ogen dicht kunnen.





Geblinddoekt oefenen en dan... banden wisselen in het pikkedonker

Welnu, dat is precies wat Red Bull wilde testen. Hoe snel kan de pitcrew een bandenwissel uitvoeren als ze in het pikkedonker gezet worden? Wat denk je? Tien seconden? Acht? Of toch langer. Nou vergeet het maar. Kijk naar onderstaande video en wees verbaasd. Een hint? De video duurt ruim zes en een halve minuut omdat ze er een verhaal omheen vertellen en de crew meerdere pogingen mag doen als training. Eerst in het volle licht, met blinddoeken en daarna in het pikkedonker. Uiteindelijk lukt het ze in … seconden. Kijk maar.