Stichting Het Vergeten Kind​: Stop het wisselen van hulpverleners

Stichting Het Vergeten Kind is een nieuwe campagne en bijbehorende petitie gestart om het wisselen van hulpverleners te stoppen. Kwetsbare kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel te veel verschillende hulpverleners. En dan hebben we het helaas niet over maar een paar hulpverleners. Met name voor kinderen die op een groep wonen ligt het aantal hulpverleners hoog, zij hebben in hun korte leven gemiddeld al 65 hulpverleners gehad.

Voor een kind is het continu wisselen van gezichten ‘normaal’ geworden. Maar normaal, dat is dat absoluut niet. Iedere keer weer iemand opnieuw leren vertrouwen, weer opnieuw over een trauma vertellen en ook steeds weer een vertrouwenspersoon kwijtraken, is bovenop de trauma’s die ze al hebben, psychisch erg zwaar.

Helemaal alleen

Annemara (18) zag in 2,5 jaar tijd ongeveer 40 hulpverleners, waarvan maar vijf langer dan twee maanden. En Jules (18) zag in zijn leven al zo’n 120 hulpverleners. Toen hij op een leefgroep woonde, was er vooral veel verloop. Hij rekent het de hulpverleners zelf niet aan: "Het ligt aan het systeem. Er is veel te weinig tijd en alles moet volgens het boekje. Daardoor zien ze niet de mens, maar een nummer."