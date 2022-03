​STAP-budget: ontvang subsidie om die Photoshop-cursus te doen

Het is vanaf vandaag mogelijk om STAP-budget aan te vragen. Het is geen geld om lekker naar de kroeg te gaan met je vrienden, maar het is beter dan dat: het is subsidie waarmee je een cursus naar wens kan volgen. Photoshop ? Games ontwikkelen in Unity? Of eindelijk die oplossing om Google Analytics onder de knie te krijgen? Je kunt het nu gaan doen met steun van de overheid.

Het klinkt fantastisch: subsidie krijgen om een cursus te doen, maar wat is het addertje onder het gras? Dat is er nagenoeg niet: de enige voorwaarde is dat je 18 jaar of ouder bent, nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt en je EU-burger bent (en tenminste een half jaar in Nederland verzekerd bent geweest voor volksverzekeringen). Waar dat geld van de overheid ineens vandaan komt? STAP-budget vervangt een ander systeem, namelijk dat van de fiscale aftrek van scholingskosten.

Je kunt allerlei kanten op: het is ook mogelijk om het budget te gebruiken om een HBO te gaan doen, al moet je hier uiteraard ook zelf geld op bijleggen. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is dus de bedoeling dat je er bijvoorbeeld mee gaat omscholen, maar ook kun je hiermee cursussen doen die je nog beter maken in je huidige baan. Misschien heb je altijd al meer willen leren over social media om je marketingbaan beter te verrichten, of wil je graag leren hoe je een eigen webwinkel kunt maken voor je winkel. Dit soort dingen kun je vanaf nu met subsidie doen.

Cursussen

Je levert dus wel daarop in, zeker als je iets wil gaan doen dat vrij duur is. Die fiscale aftrekregeling bleek juist niet te worden gebruikt door de groepen die het goed konden gebruiken: lager opgeleiden, ouderen en mensen met een laag inkomen. Voor deze groepen is het volgens de overheid juist heel belangrijk om te investeren in leren en ontwikkelen, vandaar dat er voor deze manier is gekozen. Dat de wereld nogal is veranderd door het coronavirus, maar ook alleen maar meer veranderd door digitalisering, maakt dit nog belangrijker.

Nieuwsgierig welke cursussen je zoal kunt doen? De mogelijkheden zijn eindeloos: je hoeft niet per se te kiezen voor bijvoorbeeld iets in de IT omdat hier veel vraag naar is. Wel moet je even een kijkje nemen in het scholingsregister om te checken of de opleiding die je op het oog hebt ook wordt aangemerkt als een mogelijkheid voor de STAP-subsidie.

Daar zit overigens ook veel kritiek: zo zouden er ook veel 'hobby'-cursussen bijzitten of cursussen waarvan mensen in twijfel trekken of ze zullen bewerkstelligen wat de overheid voor ogen heeft, zoals holistisch coach of neurolinguïstisch programmeren. Toch kun je ook met die banen je brood verdienen. Wel intrigeert een bezoek aan het Google-hoofdkantoor in Dublin ons: gaan we straks gratis snoepreisjes doen met dit budget?