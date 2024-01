Sneeuw in Zuid-Limburg zorgt voor prachtige plaatjes

Het werd al een paar dagen voorspeld: een pak sneeuw zou woensdag 17 januari mogelijk het zuiden van Nederland gaan bereiken. En hoewel weersvoorspellingen niet altijd uitkomen, was het dit keer wel raak. Tenminste, voor iedereen die in het uiterste zuiden van Limburg woonde. Urenlang vielen de witte vlokken uit het wolkendek boven grote delen van België, Noord-Frankrijk, Duitsland en… het zuiden van ons land. Hoewel het ook enige tijd sneeuwde in de regio Eindhoven en het grensgebied van Noord-Brabant, was het pak sneeuw dat in Zuid-Limburg ontstond met 15 tot lokaal meer dan 25 centimeter verreweg het dikst. Zonovergoten winters Zuid-Limburg Een dag later was de sneeuwstoring verdwenen, lostte de bewolking op en konden we voor het eerst in tien jaar weer eens genieten van een ouderwets zonovergoten winters landschap. Tsja, en als dan, zoals ik, in Zuid-Limburg woont en je kent ook nog iemand met een drone… dan is de afspraak snel gemaakt. Want de mooiste foto’s van winterlandschappen schiet je natuurlijk vanuit de lucht. We togen dus naar de top van de Eyserbosweg – bij (recreatieve) fietsers wel bekend – en lieten daar onze drone los. Vanuit de lucht, kijkend naar het Zuiden, nog dieper het Heuvelland in dus, kregen we een prachtig plaatje voorgeschoteld van het dorp Eys. Verder richting de horizon liggen Wahlwiller, Mechelen en Vijlen. Enfin, kijk en geniet zelf.

Wie wel eens de Eyserbosweg beklommen heeft, of daar in de buurt was, heeft daar zeker wel eens de zendmast zien staan. Daar zijn we ook nog even omheen gevlogen.

Waarom valt Nederland stil bij een paar centimeter sneeuw? Donderdag konden we dus volop genieten van het pak sneeuw dat woensdag gevallen was. De dag van de sneeuwval was dat wel anders. De hele dag, en avond, ging het in het nieuws vrijwel alleen maar over het stilvallen van zo ongeveer de hele samenleving door een beetje sneeuw. Ok, 15 tot 25 centimeter is een flink pak, maar voor landen waar ze nog échte winters kennen, stelt dat weinig voor. En daar valt niet meteen het hele openbare leven stil. Waarom bij ons dan wel? Ik denk dat het beste, en enige, antwoord daarop is dat we (extreme) winterse omstandigheden in Nederland nauwelijks nog gewend zijn. En omdat het vrijwel nooit meer voorkomt dat er een flink pak sneeuw valt, houden we er ook minder, of geen rekening meer mee. En dus valt alles stil. Het openbaar vervoer stokt, snelwegen lopen vast, scholen en bedrijven sluiten en op de radio en tv wordt voortdurend gewaarschuwd dat het toch verstandig is om binnen te blijven. Nu moet wel gezegd worden dat de problemen met de ‘sneeuwstorm’ van deze week ook in Duitsland en België aanzienlijk waren. Bij ons in Limburg stonden de snelwegen vast tot na middernacht. In Duitsland duurden die opstoppingen zelfs tot de ochtend en hebben mensen zelfs in hun auto of vrachtwagen moeten overnachten. Wij zijn het in Nederland misschien niet meer gewend, maar een dik pak sneeuw zorgt ook in ‘winterlanden’ nog altijd voor problemen.