Schiphol gaat nachtsluiting invoeren

Het kwam vandaag als een donderslag bij heldere hemel. De nieuwe, tijdelijke, CEO, Ruud Sondag, heeft geroepen dat hij ernaar streeft om Schiphol binnen enkele jaren te ‘verlossen’ van nachtvluchten, privéjets en lawaaierige toestellen zoals de Boeing 747. Die laatste verandering is overigens al op natuurlijke wijze in gang gezet omdat steeds meer maatschappijen hun Jumbo Jet’s met pensioen sturen.

Nachtsluiting

Waar het de afgelopen decennia vooral ging over het uitbreiden van het aantal vluchten en passagiers dat Schiphol jaarlijks verwerkte en vervoerde, is het nu dus ineens een totaal andere discussie geworden. Als het aan de nieuwe CEO ligt gaat Schiphol binnen twee jaar ’s nachts helemaal dicht. Tussen middernacht en 05u00 mogen dan geen vliegtuigen landen of opstijgen. En tussen 05u00 en 06u00 is de luchthaven dan alleen open voor binnenkomende (landende) toestellen.

Als dit doorgaat, dan heeft zo’n nachtsluiting vooral zijn impact op vrachtverkeer en vakantievluchten. Veel vrachtvervoerders, zoals UPS. DHL en FedEx, vliegen miljoenen pakketten in het holst van de nacht naar hun volgende (tussen)bestemmingen. En prijsvechters als Ryanair, Transavia en EasyJet kiezen ook voor vluchttijden die aan de randen van de dag en nacht liggen. Dat heeft onder andere te maken met de capaciteit van luchthavens – tijdens de ‘spits’ en overdag staan immers veel lijnvluchten gepland.

Schiphol heeft laten berekenen dat de nachtsluiting tot veel minder geluidsoverlast zal leiden. Sterker nog, ze hebben het zelfs in cijfers laten uitdrukken. De nachtsluiting zal naar verwachting bij 17.500 mensen voor minder ernstige geluidsoverlast zorgen.