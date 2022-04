Ruim 600.000 euro per week om een of twee wedstrijdjes te ‘ballen’

Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens diverse media wordt Erling Haaland volgend seizoen de best betaalde voetballer van Europa. De Noor, nu nog spelend bij Borussia Dortmund, verkast hoogstwaarschijnlijk naar Manchester City. Haaland heeft met zijn nieuwe club naar verluid al een mondelinge overeenkomst gesloten. Hij zou daar de komende vijf jaar elke week 500.000 pond op zijn bankrekening bijgeschreven krijgen. Met de huidige wisselkoers is dat ruim 600.000 euro.

Meer dan een half miljoen voor max. 2 wedstrijden

Voor dat geld moet hij dan dus vier of vijf dagen trainen, een of twee ochtendjes uitlopen en, tussen augustus en mei, een of twee wedstrijden spelen. Ow, en om Haaland definitief te kunnen inlijven moet Manchester ook nog even 75 miljoen (vraagprijs) aan Dortmund overmaken. Dat is de afkoopsom voor zijn lopende contract bij de Duitse club.

En dan hebben we het nog niet gehad over het tekengeld dat hij krijgt. Geld dat betaald wordt aan de speler wanneer hij zijn handtekening onder zijn nieuwe contract bij City gaat zetten. Over de sponsorgelden die de Noor nog gaat opstrijken zullen we het voor het gemak maar even helemaal niet hebben.

Salarissen niet meer in verhouding

Het is natuurlijk al lang geen nieuws meer dat in het voetbal exorbitante salarissen en transferbedragen omgaan. En daar lijkt dus maar geen einde aan te komen. Waar we ooit nog schrokken van jaarsalarissen van 3 of 5 miljoen, is 2,5 miljoen per maand nu dus al heel normaal. Ja, een topsporter heeft maar een beperkt aantal jaren om zijn schaapjes op het droge te krijgen. Op een enkele uitzondering na – Ibrahimovic en Ronaldo – zit voor de meesten zo rond hun 35e de carrière er wel op. Ze zullen het geld dat een normaal mens in 40 tot 45 arbeidsjaren bij elkaar kan verdienen voor hun pensioen, binnen 10 tot 15 jaar moeten binnen harken.

Ons stervelingen lukt dat doorgaans met 2 x modaal (in 2022 zo’n 76.000 euro) heel goed, maar er zijn ook heel veel mensen die dat met 1 x modaal, of nog minder, voor hun 67e moeten proberen te rooien. Een profvoetballer die 10 jaar op de top van zijn kunnen, en salaris, kan presteren, zou dat dus met 300.000 euro per jaar ook makkelijk moeten kunnen redden. Ja, ik weet, zij hebben doorgaans een iets andere levensstijl en wanneer je vanaf je 35e moet rentenieren, is iets meer bestedingsruimte zeker wenselijk.

Dan nog, een voetballer die tien jaar lang 1 miljoen per jaar verdiend, hoeft zich vanaf zijn 35nergens meer zorgen over te maken. Mits hij niet alles uitgeeft aan Bentley’s, Landhuizen, verkeerde beleggingen, exorbitante feesten, en niet te vaak in gemeenschap van goederen scheidt ;) Dan kan het alsnog snel gedaan zijn met het potje voor zijn oudedagvoorziening. Maar serieus, 31,2 miljoen per jaar, vijf jaar lang, zoals Erling Haaland nu gaat binnen harken, dat staat in geen velden of wegen meer in verhouding.