Rijksoverheid scoort hit met Joel Beukers

De campagne is duidelijk succesvol en overtrof Donnie’s succesvolle "Knalplang' hit van vorig jaar.

De video ‘Goud & Nieuw’ is in de laatste week van 2019 zelfs al vaker bekeken dan de ‘Knalplanga’ in heel 2019. Ook op Spotify is ‘Goud & Nieuw’ met ruim een kwart miljoen plays, een hit.



Laten we hopen dat de jongeren niet alleen naar Joel luisteren maar ook daadwerkelijk zijn advies opvolgen. Pas als het aantal slachtoffers dit jaar afneemt is niet alleen het nummer maar ook de campagne een hit.

Pas op met vuurwerk en mooie oudejaarsavond!