Rij voor afscheid Queen Elizabeth II bijna 7 kilometer

Mocht je nog van plan zijn om dit weekend even naar Londen te gaan om persoonlijk afscheid te nemen van Queen Elizabeth II, dan moet je even heel goed nadenken. Inmiddels, donderdagmiddag rond 17u30, staat er namelijk al een rij van bijna 7 kilometer en bedraagt de wachttijd minimaal 9 uur. Op YouTube worden de lengte van de rij en de wachttijd live bijgehouden. Die livestream had deze middag continu gemiddeld meer dan 11.000 kijkers.

Rij wordt nóg langer Verwacht wordt dat de wachtrij morgen en de dagen daarna, in het weekend, nog langer wordt. Of het dus wel zo verstandig is om daarin te gaan staan? Je moet er onder andere rekening houden met het feit dat je niet effe uit de rij kunt stappen om naar een toilet te gaan, tenzij je natuurlijk met z'n tweeën of meer, daar gaat staan. Dan kun je om de beurt gaan toiletteren, wat te eten halen en wellicht effe een tukkie doen. En, als je gaat, zorg dan dat je vroeg in de ochtend, of tegen het eind van de nacht in de rij aankomt. Bij wachttijden die dit weekend wellicht oplopen tot meer dan 12 uur wil je natuurlijk niet het risico lopen dat je een hele nacht moet schuifelen. Nog los van het feit dat er altijd wachtenden zullen zijn die in de loop van de nacht (uitgeput) afhaken. Kortom, het wordt een hele beproeving om nog even 'live' een glimp op te vangen en persoonlijk afscheid te nemen van de Queen.

Droog maar fris Het goede nieuws is wel dat de weersvoorspellingen voor Londen de komende drie dagen niet heel erg slecht zijn. Het lijkt in ieder geval droog te blijven, met overdag geregeld zon en een graad of 16. Neem wel wat warme kleding mee, want in de nacht, zeker als je langs de Thames staat, wordt het met 7 - 10 graden en een briesje uit het noordwesten best fris. Die temperaturen zijn we al een paar maanden niet meer gewend.