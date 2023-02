Radioactieve ‘speld’ in Australische woestijn teruggevonden

Welnu, vandaag werd bekend dat de zoektocht succes gehad heeft. Het buisje werd gevonden in de berm van de snelweg, op zo’n 50 kilometer van de bestemming van het transport. Als je de foto van het buisje ziet, tussen de stenen en het voor Australië typische rode zand, dan is het nauwelijks te geloven dat de zoektocht geslaagd is.

Enkele weken geleden werd ontdekt dat een vrachtwagen, tijdens het transport van een meetinstrument in Australië, een hoogst radioactief en gevaarlijk onderdeel verloren was. Het buisje van 8 millimeter met daarin radioactief Cesium-137, lag vermoedelijk ergens langs de route van het transport, een weg van 1400 kilometer die grotendeels door de woestijn voerde. Hoewel de autoriteiten de kans klein achtten dat iemand in de afgelegen regio direct in contact zou komen met de radioactieve stof, werd toch een grote zoekactie opgezet. Een zoektocht naar een radioactieve ‘speld’ in de Australische woestijn.

Vondst is een hele opluchting

Het zoekteam bestond uit mensen van de Australian Nuclear Science and Technology Organization en het Department of Fire and Emergency Services. Zij reden met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per per uur over de snelweg toen gespecialiseerde apparatuur een stralingssignaal oppikte. Het team vond het buisje vervolgens met behulp van draagbare apparatuur.

De autoriteiten in Australië gaan er niet vanuit dat iemand met het buisje in contact gekomen is in de weken dat het in de berm gelegen heeft. Het feit dat het nu gevonden is, is wel een hele opluchting. Radioactief Cesium-137 kan bij aanraking stralingsziekte en/of brandwonden veroorzaken. Het materiaal wordt gebruikt in meters voor mijnbouw, een van de belangrijkste industrieën in het grondstofrijke West-Australië.

