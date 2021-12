Anti-5G producten uit de handel gehaald omdat ze radioactief zijn

Volgens de ANVS is de gemeten straling in de betreffende producten relatief klein. Daarmee is de kans op gezondheidsschade weliswaar klein, maar bij continu en langdurig dragen is gezondheidsschade op lange termijn niet volledig uit te sluiten. Daarom is besloten om de verkoop van deze producten in Nederland per direct te verbieden. Daarnaast moeten de winkels die de producten verkocht hebben hun klanten informeren over het verkoopverbod en de uitkomsten van het stralingsonderzoek.

Tegenstanders van mobiele netwerken bieden al jaren speciale stralings werende producten aan. Hoesjes en aluminiumfolie petjes zijn onzinnig maar ook relatief ongevaarlijk. Dat geldt echter niet voor al deze ‘gadgets’. Neem bijvoorbeeld de bescherming met negatieve ionen. Die is verkrijgbaar in diverse vormen. Zoals een hanger die je om je nek hangt, een ketting en een slaapmasker. Deze producten zouden je beschermen tegen de schadelijke gevolgen van 5G-straing. Ze blijken, zo heeft onderzoek van het RIVM in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) uitgewezen, radioactieve elementen te bevatten.

Mogelijk nog meer producten

Dit zijn de tien producten waarvan is vastgesteld dat deze ioniserende straling uitzenden. DE ANVS sluit echter niet uit dat er meer producten op de markt zijn. Het advies is dan ook om eventuele andere producten met ‘negatieve ionenwerking’ ook af te doen, op te bergen en contact op te nemen met de ANVS.

“De ANVS adviseert de producten niet meer te dragen en veilig op te bergen. Het liefst in de verpakking of anders in een dichtgeknoopte of afgesloten tas in een dichte kast. Op die manier kan de lichte straling geen kwaad. We roepen ook op tot het informeren van huisgenoten, zoals kinderen of een partner. Zorg dat niemand de producten draagt. Gooi de producten niet in de prullenbak. Deze moeten naar de juiste (afval)verwerker, omdat dit radioactief materiaal (afval) betreft”, aldus de ANVS.

Zendmasten vernield

Zoals gezegd, de weerstand tegen (nieuwe) mobiele netwerken is niet nieuw. Afgelopen nacht was het weer eens zover. Tegenstanders van 5G staken weer eens twee zendmasten in de fik. Een kleine groep ‘wappies’ verzet zich al vanaf het eerste uur ook tegen de komst van 5G-netwerken. Behalve het verspreiden van desinformatie bezondigen deze dodo’s zich dus ook aan strafbare daden.