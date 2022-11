​Onderzoekers ontdekken het gezondste tijdstip om te sporten

Sportfreaks zijn vaak al als de zon nog niet eens op is bezig met een rondje hardlopen, of ze staan al voordat de gym open gaat voor de deur te wachten. Anderen sporten liever ‘s avonds, lekker na het werk om wat stoom af te blazen. Hoewel er lang werd gedacht dat ‘s ochtends sporten het meest gezond is, blijkt dat niet te kloppen.

Insuline

Onderzoekers uit Leiden zijn tot die conclusie gekomen. ‘s Avonds is het beste moment om te sporten en dat heeft alles te maken met insuline. Ook ‘s middags is een geschikt moment om dat blokje om te gaan. ‘s Ochtends in ieder geval niet. Dat komt omdat de insulinegevoeligheid van je lijf in de middag en avond hoger is. Is de insulineresistentie juist hoger, dan maak je meer kans op diabetes type 2.

De onderzoekers hebben 800 mensen een ActiHeart-apparaat op hun borst laten dragen. Terwijl ze gewoon hun leven leefden, werd hun hartslag en lichaamsbeweging bijgehouden. Er waren vier groepen: ochtendsporters, middagsporters, avondsporters en mensen die grazen (die dus over de hele dag wel wat bewegen, maar niet echt een helder piekmoment hadden). Het voordeel hiervan is dat je dus niet per se een bodybuilder hoeft te zijn die elke dag in de gewichten hangt: je kunt ook lekker wat boodschappen doen met de fiets: het gaat om bewegen en niet per se om sporten alleen.