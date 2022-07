In een Angolese diamantmijn is een nieuwe ‘Pink Panther’ diamant gevonden. Met een gewicht van 34 gram en 170 karaat is het de grootste roze diamant die in de afgelopen 300 jaar uit de krochten vanuit onze aardkloot aan de oppervlakte gekomen is. Jammer genoeg hebben de mijnwerkers de diamant niet ‘Pink Panther’ genoemd, maar The Lulo Rose, de naam van de mijn waar hij gevonden is.

Tientallen miljoenen dollars

Behalve dat The Lulo Rose een van de grootste roze diamanten uit de geschiedenis is, is hij ook nog eens van het zuiverste soort. Voordat hij verkocht kan worden, moet de diamant nog wel geslepen worden. Het is niet exact bekend wat dat betekent voor het uiteindelijke ‘verkoopgewicht’, maar het zou zomaar kunnen dat dan nog ‘slechts’ de helft overblijft.

Dan nog zal de koper er heel wat miljoenen voor moeten neertellen. Een andere roze diamant, de Pink Star van 59.6 karaat, bracht op een veiling in Hong Kong in 2017 ruim 71 miljoen dollar op. Begin maar vast te sparen dus ;)