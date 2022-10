Nieuwe Air Force One is een hoofdpijnproject voor Boeing

Het regeringstoestel van de Amerikaanse president, de Air Force One, mag je bepaald geen standaard kist noemen. Nog los van de speciale inrichting, met slaapkamer, kantoor, vergaderruimte en de nodige verbindingen, is de huidige op een 747-200 gebaseerde kiest een schier onverwoestbaar vliegend fort. Boeing bouwt intussen al enkele jaren aan een nieuwe versie, gebaseerd op de 747-8. Echter, dat wordt meer en meer een financiële ramp voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Vijf keer de catalogusprijs

De bestelling voor de nieuwe Air Force One werd al geplaatst toen Obama nog president van de VS was. Zijn opvolger, Donald Trump, stak zijn verbazing over de hoge aanschafprijs echter niet onder stoelen of banken. Sterker nog, hij dreigde, geheel op zijn bekende eigen wijze – via Twitter – de bestelling te annuleren als Boeing niet iets aan de prijs zou doen.

Die was in eerste instantie bepaald op zo’n 5 miljard dollar, exclusief verhogingen voor eventuele exrta’s of ‘tegenslagen’ die tijdens de ontwikkeling en bouw op het pad zouden kunnen liggen. Uiteindelijk kwamen Trump en Boeing een nieuwe, lagere, vaste prijs overeen: 4,3 miljard dollar. Dat is nog altijd tien keer meer dan de standaard catalogusprijs voor een Boeing 747-8. Voor dat bedrag moet Boeing overigens wel twee idendtieke toestellen leveren. Dus feitelijk mogen ze vijf keer de catalogusprijs rekenen, voor alle extra’s die in het presidentiële toestel ingebouwd moeten worden.

Bijna 2 miljard ‘verlies’ voor Boeing

Die 4,3 miljard leek misschien een ruim budget, maar inmiddels, vijf jaar later, is wel duidelijk dat Boeing fors moet inleveren op het Air Force One project. Vorig jaar moest de vliegtuigbouwer al 1,1 miljard dollar afschrijven, en daar komt dit jaar nog eens bijna 800 miljoen bij. Of het daarbij blijft is allerminst zeker. Feit is in ieder geval dat Boeing aan de bouw en levering van de nieuwe Air Force One toestellen niets gaat verdienen.

Oorspronkelijk zouden ze in 2024 geleverd worden, maar onder druk van Trump werd 2021 als leverdatum overeengekomen. Die datum is door de pandemie niet gehaald. Bovendien heeft de huidige president, Biden, de ontwerpwijzigingen van zijn voorganger, weer aangepast. Trump wilde meer donkerblauw en rood in het toestel verwerken. Biden heeft dat weer aangepast naar het traditionele lichtblauw en wit.