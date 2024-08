Negatieve stroomprijsuren zijn dit jaar hoger dan ooit tevoren

Het is nog maar augustus en we hebben in Nederland al met een recordaantal uur aan negatieve stroomprijzen te maken. Een negatieve stroomprijs betekent dat de prijs van elektriciteit tijdelijk tot onder nul zakt. Dat is interessant als je een dynamisch energiecontract hebt.

Negatieve stroomprijs kan positief uitpakken

De negatieve stroomprijs ontstaat wanneer er een overschot aan elektriciteit is op de energiemarkt. Iets dat vaker voorkomt omdat mensen vaker zelf energie genereren, met dank aan zonnepanelen. Hoe meer goede zonuren, hoe groter de kans op zo’n overschot. De vraag naar elektriciteit is soms ook erg laag, en dat kan ook invloed hebben op zo’n negatieve stroomprijs.

Bij een negatieve stroomprijs denk je misschien dat het ook nadelig is, maar dat is het juist niet. Je wordt dan eigenlijk betaald om energie af te nemen, al is dat wel wat gechargeerd: je kunt simpelweg beter op die momenten wassen of je auto opladen, omdat je vrijwel niks betaalt voor je stroom, behalve de overheidsheffingen à 16 cent per kWh. Gaat de energieprijs echter op -17 cent, dan heb je in principe gratis stroom.

Negatieve stroomprijs @tibber_nl vandaag 2 uur lang geld toe krijgen. #zonnepanelen uit. EV aan de lader. Sessy thuisbatterijen worden nu met 4400 watt geladen. pic.twitter.com/kW5LfcUo6I — Erik Sikkema (@ErikSikkema) July 4, 2024

Voordat je begint te juichen nu de zon schijnt, en spontaan je hele buurt oproept om bij je te komen laden: het geldt maar bij één type energiecontract dat je er ook daadwerkelijk profijt van hebt. Een dynamisch energiecontract. Dat komt omdat je met een dynamisch energiecontract een tarief betaalt dat is gekoppeld aan de marktprijzen. De tarieven wisselen elk uur. Alleen voor die mensen is het dan ook lucratief, zo’n negatief stroomprijsuur.

Auto overdag opladen

Kortom, dat er nu meer van dat soort uren zijn is voordelig voor die mensen. Volgens een marktanalist in Solar Magazine worden er naar verwachting 500 uren met negatieve stroomprijzen verwacht in Nederland dit jaar. Tot nu toe zitten we op 326 uren en dat is fijn voor de ruim 300.000 huishoudens met zo’n type contract.

Nieuw record, aantal uren met negatieve stroomprijs blijft groeien https://t.co/Ru14OrJjh1 — Solar Magazine (@SolarMagazineNL) August 13, 2024

Het is soms vreemd om te bedenken dat we nog steeds vooral ‘s avonds volop stroom gebruiken. Je kunt het beter overdag gebruiken, wanneer de zon zich laat zien. Nu wil je dan misschien niet per se televisie kijken, met alle Tell-Sell, dat moet je vooral lekker ‘s avonds blijven doen, maar je auto opladen doe je dus eigenlijk beter overdag in de middag, wanneer er volop stroom beschikbaar is om dat te doen.