‘Meevaller’ van ruim 700 miljoen voor Apple

In 2020 bepaalde de Franse marktwaakhond dat Apple een boete van 1,1 miljard euro moest ophoesten wegens concurrentievervalsende afspraken met groothandels. Apple zou Apple niet zijn als de fabrikant daar niet het nodige aan juridisch wapengekletter tegenover zou stellen. Welnu, deze week heeft en Franse rechtbank een deel van de aanklachten verworpen waardoor de boete nu naar iets meer dan 370 miljoen euro verlaagd is. Een ‘meevaller’ van ruim 700 miljoen dus.

Afspraken met groothandels

De zaak betreft afspraken die Apple tussen 2005 en 2013 had met met twee groothandels, Instagram Micro en Tech Data. Die ‘deal’ behelsde een ‘samenwerking’ voor de levering van Apple producten en was zo ingeregeld dat concurrentie door andere groothandels nauwelijks nog mogelijk was.

In de praktijk betekende de afspraken dat Apple ervoor zorgde dat de prijzen die de fabrikant voor haar producten aan premium wederverkopers in de detailhandel oplegde, in overeenstemming waren met die van het Californische bedrijf in zijn eigen winkels of op internet. Daarmee maakte het volgens de waakhond misbruik van de economische afhankelijkheid van de detailhandelaren van het bedrijf.