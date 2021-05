​Leesvoer voor in de winkelrij: kinderarbeid is er nog steeds

Waarom er een Kinderwetje in plaats van een Kinderwet van is gemaakt, dat is onduidelijk, want een verkleinwoord is niet nodig. Deze wet tegen kinderarbeid is juist een dijk van een wet: hij is heel belangrijk geweest in onze geschiedenis. In de 19e eeuw waren fabrieken enorm in opkomst en een kind was natuurlijk wel een lekker goedkope kracht, maar door de wet van Van Houten konden kinderen tot twaalf jaar niet meer worden ingezet in de fabriek. Sterker nog, zo’n twintig jaar later werden kinderen tussen zes en twaalf jaar oud verplicht om naar school te gaan.

In een wereld waarin alles aan regels onderworpen lijkt, zou je denken dat kinderarbeid allang niet meer bestaat. Dat is echter bepaald niet waar. Niet alleen kleine merken maken zich er schuldig aan, zelfs flink winstgevende bedrijven als Nike en Apple staan er inmiddels om bekend. Het op de borst slaande Tony Chocolonely is zelfs zijn slaafvrije predikaat kwijt , omdat het niet kan garanderen dat er geen kinderarbeid plaatsvindt op ‘zijn’ cacaoplantages. De reden dat we hier juist vandaag bij stilstaan heeft alles te maken met 5 mei. Op 5 mei 1874 werd in Nederland namelijk het Kinderwetje van Van Houten aangenomen.

ISinds 1989 is daar nog meer regelgeving bovenop gekomen, namelijk het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Die schrijft voor dat kinderarbeid verboden is als het ongezond of schadelijk is. Echter blijken er bijvoorbeeld in 2019 maar liefst 152 miljoen te werken, waarvan 73 procent onder gevaarlijke omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die voor Primark zouden werken in Bangladesh, waar enkele jaren geleden een fabriek van dat merk instortte met vele doden tot gevolg. Overigens zegt Primark niet met leveranciers te werken die kinderarbeid toestaan.

Dat blijkt echter maar moeilijk te controleren of te veranderen, zo leerde ook Apple. Vorig jaar nog kwam aan het licht dat het techbedrijf bleek samen te werken met een Chinees bedrijf dat soms kinderen inzette. Het is en blijft moeilijk te controleren. Echter wordt het nog moeilijker voor een groot bedrijf om geloofwaardig te blijven, als er niet snel actie wordt ondernomen. Apple liet de samenwerking ondanks alles maar liefst drie jaar doorgaan, nadat het tot de ontdekking kwam van kinderarbeid, schreef The Information destijds. Waarom? Apple kon de handjes goed gebruiken en anders zou de winst in het geding komen.

Is TikTok kinderarbeid?

Kinderarbeid in Nederland is moeilijk voor te stellen. Je denkt toch snel aan kinderen in Aziatische en Afrikaanse landen die voetballen in elkaar zetten of spijkerbroeken in elkaar naaien. Het zal in Nederland ook niet zomaar voorkomen dat een kind in een fabriek werkt, maar dat wil niet zeggen dat we hier nooit te maken hebben met kinderarbeid. Zeker nu we zien dat veel kinderen op social media worden ingezet als ‘kidfluencers’, kun je je afvragen in hoeverre dat eigenlijk kinderarbeid is. Ouders leggen immers veel druk op de kinderen, die bovendien weinig privacy lijken te krijgen. Is influencen door kinderen eigenlijk kinderarbeid?