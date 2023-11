​Laatste kans op STAP-budget: 10 toffe cursussen die je kunt doen

Vandaag om 10:00 uur is het zover: dan is het de laatste kans om STAP-budget aan te vragen. De geldkraan van 34 miljoen wordt dichtgedraaid en in 2024 zijn er geen opties meer om voor jezelf een opleidingsbudget van 1000 euro per jaar aan te vragen. Wil je er vandaag gebruik van maken, dan kun je bijvoorbeeld een van deze toffe cursussen kiezen. 1. HBO-programma Interculturele Communicatie Je hoeft echt niet in de marketing & communicatie-hoek te werken om in te zien dat het handig is om hoe je spreekt en mailt beter aan te passen op de doelgroep. We zijn in Nederland vaak nogal direct en dat kan mensen uit andere landen afschrikken. Het HBO-programma Interculturele Communicatie helpt iedereen om iets meer na te denken over wie hij voor zich heeft en hoe die mensen cultureel gezien gewend zijn om te communiceren. Handig als je in een multinational werkt, als je internationale reclamecampagnes maakt, enzovoort.

Ik heb veel Indiase collega's met wie ik mail. Heb me ook geregeld vergist in hun geslacht op basis van voornaam. Gelukkig kan ik ze ook op het intranet opzoeken en foto zien. Maar zij vergissen zich weer bij mijn collega René (man) die in de buurt zit van Reneé (vrouw).

2. Een 10 voor Taal - Foutloos Nederlands Is Nederlands niet je eerste taal, of is het wel je eerste taal maar ben je er mede door social media heel anders mee omgegaan? Hoe leuk en creatief dat ook is: in veel banen is een beetje netjes Nederlands kunnen schrijven geen overbodige luxe. Zeker als je merkt dat je tegen bepaalde dingen aanloopt, zoals werkwoordvervoegingen of onzekerheid over wanneer je een puntkomma kunt gebruiken: een cursus foutloos Nederlands kan je net weer even opfrissen en nieuwe dingen leren waar je de rest van je leven profijt van hebt. 3. Cybersecurity for Everyone Misschien wil je beroepsmatig kijken of cybersecurity als vak iets voor je is, of misschien vind je het gewoon belangrijk om op te hoogte te zijn van online dreigingen om daarmee jezelf, maar bijvoorbeeld ook je familie, vrienden en collega’s scherp te houden. In een cursus Cybersecurity for Everyone leer je heel specifiek naar cybersecurity-vraagstukken te kijken en gaat er een darkwebwereld voor je open van wat criminelen online allemaal doen om het leven van anderen zuur te maken, en hun eigen leven wat makkelijker.



4. Masterclass Duurzaamheid Ben je zelf privé wat meer met duurzaamheid bezig en merk je dat je op je werk wat moeite hebt met de niet zo duurzame oplossingen die er worden bedacht? Het maakt niet uit of je een Office Manager bent die bijvoorbeeld over koffiebekers gaat, of iemand die in een bedrijf werkt dat zelf nieuwe producten introduceert: meer leren over duurzaamheid kan natuurlijk nooit kwaad. Je leert net even anders te kijken naar de wereld en kunt na de cursus iets beter adviseren over duurzame oplossingen. 5. Basisopleiding Mediavormgever Social media is een vak, maar bij veel bedrijven is het ook iets wat de personal assistant of de marketingassistent er bij moet doen. Maar hoe weet je nu precies of een beeld mooi is, en hoe kun je zorgen dat het wel wat meer is wat bij jullie bedrijf past? Door een basisopleiding Mediavormgever te doen kun je leren wat esthetisch gezien mooi is, maar ook hoe je dat met software zelf voor elkaar kunt boksen. Een enorm handige skill om te hebben en ook deze is toepasbaar in enorm veel beroepen. Maar bijvoorbeeld ook voor je vereniging.



6. Effectief beïnvloeden Of het nu gaat over wat je voor vakantietrip wil doen met je partner of als je korting wil regelen bij de keukenboer: effectief beïnvloeden is een heel waardevolle cursus, omdat het zorgt dat je jezelf positief in de kijker speelt, maar dus ook het idee dat je hebt. Salarisverhoging bijvoorbeeld, dat krijg je waarschijnlijk eerder voor elkaar door effectief te beïnvloeden. Maar ook pitches voor nieuwe producten of reclamecampagnes kunnen vaak wel een vleugje effectief beïnvloeden gebruiken. 7. AI Prompting & ChatGPT We zijn allemaal bezig met de vraag: hoe gaan we het meeste uit AI halen? En wie wel eens een prompt heeft geschreven voor ChatGPT, die weet dat dat eigenlijk een vak op zich is. Een vak dat je kunt leren, bijvoorbeeld door de cursus AI Prompting & ChatGPT te doen. Zo weet je straks beter hoe je bepaalde dingen het makkelijkst en snelst gedaan krijgt door de kunstmatige intelligentie van OpenAI en kun je het dus beter inzetten. Handig op werk, maar ook als je privé bijvoorbeeld een moeilijke brief moet typen of bepaalde dilemma’s hebt.

De kracht van Chatgpt zit in het ontwikkelen en gebruiken van heel goeie prompts. Dat wordt een onmiskenbare skill de komende decennia volgens mij.

8. TikTok Iedereen heeft het wel over video’s die ze op TikTok hebben gezien, maar begrijp je het social medium echt? Door TikTok van binnen en buiten te leren kennen, kun je voor jouw bedrijf betere uitingen maken die hopelijk meer kans hebben om viral te gaan, of in ieder geval de gewenste doelgroep te bereiken. TikTok heeft de laatste jaren bewezen dat het voorlopig nergens naartoe gaat, dus of je het nou verwelkomt of liever ziet vertrekken: ermee leren werken is wel zo handig. 9. Personal Trainer Zit je niet helemaal lekker in je baan en vind je het in de sportschool altijd erg frustrerend om mensen de apparaten volledig verkeerd te zien gebruiken? Help jij anderen graag om het beste uit hun lijf te halen? Je zou een cursus Personal Trainer kunnen overwegen. Je hoeft er niet meteen je dayjob van te maken, maar je zou het er ook bij kunnen doen. Personal Training is momenteel heel populair, dus waarschijnlijk heb je snel wat mensen gevonden die wel bij je willen PT’en.

Het lijkt mij stiekem best wel chill om personal trainer te worden naast mijn toekomstige fulltime baan

10. Bartender Natuurlijk, iedereen kan wel wat drinken inschenken, maar dat is absoluut niet wat het vak bartender inhoudt. Het gaat om de gastronomie erachter, maar ook over hoe je dingen achter de bar zo efficiënt mogelijk aanpakt. Ook voor dit beroep geldt dat je het eventueel zelfs naast je eigen baan kunt doen, als je bijvoorbeeld in je werk het menselijk contact mist. Ook als je al barman bent en je wil beter leren wat je vak behelst, dan is deze cursus ideaal. Je kunt hier via de UWV STAP-budget aanvragen vanaf 10:00 uur. Houd wel je DigiD en de cursuscode die je van de opleiding hebt gekregen bij de hand.