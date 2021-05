Laat deze dag niet zomaar voorBIJgaan, het is namelijk World Bee Day!

Vandaag is bijzonder, want het is World Bee Day! Een dag die helemaal in het teken staat van een speciaal diertje, want de bij is belangrijk voor ons allemaal. Dat 'ie zijn eigen dag heeft is dus helemaal niet zo gek. Zelfs de Verenigde Naties besteedt aandacht aan World Bee Day! Wij doken in de wereld van bijen en delen onze ontdekkingen met je. Leggen we ook meteen uit wat het verschil is tussen een bij en een wesp en hommel. Wel handig om te weten nu de zomer weer aanbreekt.

Weetjes over bijen

Vandaag is de dag bij uitstek om je kennis over bijen bij te spijkeren. Onze excuses voor de flauwe woordgrapjes. Maakt de weetjes niet minder leuk en interessant. Hier gaan we!

Een bijenvolk bestaat uit 50.000 tot 60.000 bijen

Een bij leeft gemiddeld 6 weken, behalve de winterbij, die leeft 5 maanden

Een koningin kan tot 2000 eitjes leggen per dag

Een bij moet ongeveer 3 kilo nectar halen voor het maken van 1 kilo honing

Een bij slaat 200 keer per seconde met zijn vleugels

Een koningin kan 5 jaar oud worden

Een bij vliegt 1 keer de wereld rond voor 1 kilo honing

Honing van bijen werd gebruikt in het oude Griekenland en Egypte om hun doden te balsemen

De darren (mannelijke bijen) binnen een bijenkolonie hebben slechts één functie, namelijk paren met de koningin. Verder dragen zij, in tegenstelling tot werkbijen, niet bij aan de bijengemeenschap. Zij eten zelfs niet zelf, maar worden gevoed door de werkbijen.

Darren hebben geen angel en kunnen dus niet steken. Ook de koningin van een bijenvolk hebben geen angel en kunnen je niet steken. Alleen de werkbijen, dit zijn alleen vrouwtjes, kunnen steken bij bedreiging. Nadat ze hebben gestoken, verliezen ze hun angel en sterven.

Het verschil tussen bijen, wespen en hommels

Misschien vind je ze lastig uit elkaar te houden en dat bijgrijpen wij wel. Want ze lijken behoorlijk op elkaar. Toch zijn het heel verschillende beestjes. Bijen en hommels hebben een harige vacht, daaraan kun je al zien dat het geen wesp is. Hommels zijn iets groter dan bijen eb hebben zwarte met warmgele strepen. Wespen hebben juist zwarte met felle strepen en hebben geen haar, ze zijn vaak ook kleiner dan bijen en hommels. Overigens mag je een nest met bijen niet zomaar zelf verdelgen, want de bij is een beschermde diersoort. Zoek een imker in de buurt en neem contact op.

Waarom de bij een beschermde diersoort is

Het aantal bijen daalt wereldwijd en dat is zorgelijk. Dit bestuivende diertje is heel belangrijk voor onze flora en fauna. Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om de bijensterfte te stoppen. Het is ook de reden dat je niet zomaar zelf mag verdelgen. Insecten zijn nodig om het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Naast bijen doen bijvoorbeeld ook zweefvliegen dit. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich daarna pas voortplanten of vruchten krijgen. Bestuiving is nodig voor meer dan driekwart van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit. In de natuur heeft meer dan 85% van de wilde planten bestuiving nodig. Insecten zijn daarom van belangrijk voor de land- en tuinbouw. Appels, peren, aardbeien en tomaten groeien bijvoorbeeld veel beter als ze door verschillende insecten bestoven zijn.

Best een bij-zonder diertje hè?