KLM gaat minder naar het Midden-Oosten vliegen

De luchtvaart heeft jaren te kampen gehad met de gevolgen van de coronacrisis. Ook voor KLM was het een moeilijke tijd. Toestellen stonden wekenlang aan de grond. Toch kondigde de luchtvaartmaatschappij midden in coronatijd, medio 2021, nog aan dat de luchtvaartmaatschappij haar dienstregeling naar bestemmingen in het Midden-Oosten weer ging opschalen.

Daar komt later dit jaar weer een einde aan. Niet door de inmiddels lang en breed verdwenen pandemie, maar omdat KLM weer een aantal bestemming schrapt. Vorig jaar besloot de luchtvaartmaatschappij sommige bestemmingen in het Midden-Oosen minder frequent te bezoeken en/of samenvoegt met andere bestemmingen. Minder rechtstreekse vluchten dus, en iets meer vluchten met een (extra) tussenstop in de regio. Daar komt nu dus weer verandering in.

De nieuwe winterdienstregeling start 30 oktober

KLM gaat deze winter in totaal drie bestemmingen in het Midden-Oosten schrappen. Eerder werd al bekend dat Muscat uit de dienstregeling verdwijnt. Daar komen per 30 oktober ook Koeweit en Bahrein bij. Die bestemmingen staan in ieder geval niet meer in de winterdienstregeling van onze nationale luchtvaartmaatschappij.

Vorig jaar paste KLM haar dienstregeling naar het Midden-Oosten ook al flink aan. Toen werd al besloten de de rechtstreekse vluchten naar Dubai via Riyad. Daarentegen werd toen de frequentie van vluchten naar Koeweit verhoogd, van vier naar zes per week. Drie keer rechtstreeks en drie keer via Muscat. Verder ging de luchtvaartmaatschappij haar vluchten naar Damman, de eerst nog gecombineerd wordt met een tussenstop in Muscat, combineren met Riyad. Tot slot besloot KLM dat op de vluchten naar Bahrein een tussenstop in Koeweit gemaakt ging worden. Dat werd wel een tussenstop waar passagiers niet kunnen uitstappen.