Keep it safe! Dag van de veiligheid op het werk

Door de coronapandemie zijn we nog bewuster geworden van onze veiligheid. Ook op het werk. Vandaag is het De Internationale Dag van veiligheid op het werk. De Dag is bedoeld om iedereen een veilige en gezonde werkplek te kunnen bieden.

Historie van Dag van de veiligheid op het werk

In 2003 begon de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) deze dag te gebruiken om de nadruk te leggen op het voorkomen van ongevallen en ziekten op het werk.

De viering van deze speciale dag maakt integraal deel uit van de wereldwijde strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk van de IAO. Een van de belangrijkste pijlers van de wereldwijde strategie is belangenbehartiging, de Werelddag voor veiligheid en Gezondheid op het werk is een belangrijk instrument om het bewustzijn te vergroten over hoe werk veilig en gezond kan worden gemaakt en over de noodzaak om het politieke profiel van veiligheid en gezondheid op het werk te versterken. Deze dag (28 april) is ook de internationale herdenkingsdag voor dode en gewonde arbeiders die sinds 1996 wereldwijd wordt georganiseerd door de vakbeweging.

[foto: Piotr Chrobot on Unsplash]