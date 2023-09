JetBlue dient nieuwe klacht in tegen de Nederlandse staat

Enkele weken geleden wist JetBlue nog vol trots te melden dat de luchtvaartmaatschappij dagelijks vanaf Schiphol naar New York ging vliegen. Die blijdschap heeft inmiddels plaatsgemaakt voor boosheid. JetBlue dreigt namelijk het slachtoffer te worden van de nieuwe milieuwetgeving en geluidsoverlast beperkende afspraken tussen Schiphol en de Nederlandse staat, de zogenoemde Experimentele Regelgeving. Daardoor moet het aantal (nacht)vluchten de komende jaren beperkt worden. Zoals het er nu voor staat betekent dat het einde van de dienstverlening van JetBlue op Schiphol.

JetBlue slachtoffer van nieuwe regelgeving

JetBlue eist nu dat het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement de invoering van de betreffende opschort omdat da dus, zo bepleit JetBlue, in strijd is bepalingen en regelgeving voor het toelaten van nieuwkomers op de markt voor de (burger)luchtvaart. De aangepaste Experimentele Regelgeving is op 1 september door de Nederlandse overheid gepresenteerd, een paar dagen nadat JetBlue haar nieuwe dienstregeling voor Schiphol startte.

Die nieuwe regelgeving moet gefaseerd ingaan op 31 maart 2024 en 27 oktober 2024 en betekent da Schiphol het aantal jaarlijkse vliegbewegingen met 8 procent moet inperken, naar maximaal 460.000. Daardoor zullen een aantal luchtvaartmaatschappijen landings- en startrechten kwijt gaan raken. En hoewel dat ook gevolgen heeft voor maatschappijen die al langer van en naar Schiphol vliegen, lijkt het vooral slecht nieuws voor JetBlue.

Pas toegelaten na klachtenprocedure

Saillant detail: Toen JetBlue enige tijd geleden bekendmaakte ook van Schiphol te willen gaan vliegen, werd de maatschappij in eerste instantie geweigerd omdat er, zo liet de slot coördinator (Airport Coördinatie Nederland, ACNL) toen al weten. Pas nadat JetBlue dat besluit, met succes, in een klachtenprocedure aanvocht, mocht het haar dienstregeling vanaf Schiphol alsnog startten. Dat lijkt nu dus maar van korte duur te worden. Tenzij JetBlue ook in deze nieuwe klachtenprocedure in het gelijk gesteld wordt.

JetBlue stelt dat de maatschappij op basis van communicatie met de ACNL niet verwacht dat zij na het invoeren van de nieuwe regelgeving nog slots voor het vliegen van en naar Schiphol toegewezen zal krijgen. Daarom start JetBlue nu dus een nieuwe klachtenprocedure tegen de Nederlandse staat. De maatschappij stelt daarin dat de actie van de Nederlandse staat een “ongerechtvaardigde of onredelijke beperking van de toegang” betreft. Onredelijke beperkingen die door de IATFCPA voorkomen moeten worden. “Het wordt tijd dat het ministerie onmiddellijk actie onderneemt beslissende responsieve actie”, aldus JetBlue.