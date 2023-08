JetBlue vliegt nu dagelijks naar New York vanaf Schiphol

Voor een prijsvechter is dat best een uitgebreide service. De tarieven zijn ondanks dat alles toch behoorlijk ‘prijsvechtend’. Ter introductie van de nieuwe dienstregeling tussen New York en Amsterdam kunnen reizigers profiteren van speciale introductietarieven. Reizigers uit Nederland kunnen retourvluchten boeken vanaf €399 ($439) voor Core-stoelen en €1,599 ($1.756) voor Mint Suite-stoelen op Jetblue.com.

JetBlue is een van de vele prijsvechters in de luchtvaart. Vanaf vandaag, 30 augustus, gaat de maatschappij dagelijks van Amsterdam, non-stop, naar New York vliegen . Voor JetBlue is dit dan de derde trans-Atlantische bestemming met de zogenoemde Mint en Core service. Dat refereert aan de stoelindeling van de Airbus A321 waarmee JetBlue ook al van New York naar Parijs en Londen vliegt. Die toestellen hebben24 vernieuwde 'Mint Suite' stoelen en 114 'Core' stoelen.

Duurzaam reizen vaak nog erg duur

We moeten iets voor het klimaat doen, daarvan is een meerderheid van de (wereld)burgers het eens. Echter, als je kijkt naar de enorme vakantiedrukte van de afgelopen weken, zowel op Schiphol als de Europese snelwegen, dan duurt het nog wel even voordat duurzaam reizen écht doorbreekt.

Het feit dat treinen vaak duurder zijn dan zelf rijden of vliegen, helpt dan niet. Enfin, met de trein naar New York is natuurlijk geen optie. En als je dan toch naar de Big Apple wil, dan kun je als Nederlander in Nederland maar beter rechtstreeks, non-stop, vanaf Schiphol vliegen natuurlijk.

Bovendien heeft JetBlue, net als veel andere luchtvaartmaatschappijen, wel door dat ze iets moeten met duurzaamheid. Daarbij zet JetBlue onder andere in op duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) als een van de meest effectieve manieren om de uitstoot in de luchtvaartindustrie te verminderen. De luchtvaartmaatschappij heeft zich tot doel gesteld om tegen 2040 het punt van netto zero emissie te bereiken.