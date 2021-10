Je boodschappen laten brengen in een flits

Snellesupers.nl brengt helderheid in de snel groeiende markt van snelle boodschappenbezorging. De website vergelijkt Nederlandse flitsbezorgers zoals Gorillas, Flink, Getir en Zapp en toont actuele informatie als bezorggebied, minimum bestelbedrag, bezorgkosten, openingstijden en bezorgtijd. Flitsbezorgers zijn supermarkt bezorgservices die de boodschappen binnen 10 tot 20 minuten bezorgen. Vanuit magazijnen rondom de stad worden orders razendsnel verwerkt en met een e-bike of e-scooter bij de klant thuisbezorgd.

Laat je je boodschappen liever thuis bezorgen dan er zelf op uit te gaan? En wil je niet lang wachten omdat je al honger hebt. Dan kun je nu terecht bij Snellespuers.nl. Dit is een vergelijkingswebsite voor snelle boodschappen bezorgservices zoals Gorillas en Flink. In één opslag kun je het overzicht zien welke snelle supers er in je plaats actief zijn.

Duidelijkheid over snelle boodschappenservices

Het aantal flitsbezorgers in Nederland neemt in rap tempo toe. Na de komst van het Duitse Gorillas in maart van dit jaar volgden ook Flink (eveneens Duits), Getir (Turks) en Zapp (Brits). Snellesupers.nl wil de Nederlandse consument duidelijkheid bieden over flitsbezorging. Nu flitsbezorgers hun bezorggebied in snel tempo uitbreiden en steeds meer buitenlandse partijen toetreden tot de markt is er behoefte aan een duidelijk overzicht.

De website kijkt niet alleen naar de nieuwe 10-minuten-bezorgdiensten, maar ook naar bestaande bezorgplatforms als Uber Eats en Deliveroo en reguliere supers als Albert Heijn en Jumbo. Daarnaast toont Snellesupers.nl ook actuele informatie over buitenlandse partijen zoals Bolt, Cajoo, Dija en Weezy die hun service mogelijk in Nederland gaan uitrollen.

Snel groeiende markt

In Nederland zijn er op dit moment 4 flitsbezorgers actief: Gorillas (10 steden), Flink (13 steden), Zapp en Getir (beide alleen Amsterdam). Verschillende buitenlandse partijen hebben hun oog ook al op Nederland laten vallen voor toekomstige uitbreiding. Met name de jonge doelgroep maakt gebruik van deze snelle boodschappen bezorgservices. Recent onderzoek van Simon-Kucher toont aan dat vier op de tien inwoners van Amsterdam en Rotterdam de boodschappen al eens hebben laten bezorgd door een flitsbezorger. Investeerders steken dan ook veel geld in deze bedrijven. Bloomberg meldt dat het Duitse Gorillas met een nieuwe investeringsronde 1 miljard gaat ophalen. Met deze invsetering heeft het bedrijf een waardering van 3 miljard dollar. Eerder haalden ook Getir (1 miljard dollar), Flink (240 miljoen dollar) en Zapp (100 miljoen dollar) al veel geld op bij investeerders.