Internationale vrouwendag 2022 in de beste tweets

Het is 8 maart en die staat in het teken van Internationale Vrouwendag. Vrouwen hebben zelf ook echt niet zoveel behoefte aan stilstaan bij vrouwen in het algemeen, maar helaas zullen we wel moeten: nog steeds verdienen vrouwen vaak veel minder voor exact hetzelfde werk. En dit is slechts een voorbeeld van veel dingen waar vrouwen op de werkvloer tegenaan lopen. Toch is het niet allemaal negatief en vervelend, want er zijn deze Internationale Vrouwendag ook weer heel veel leuke, mooie berichten te vinden op Twitter, waarvan straks meer.

Op zich gaat Internationale Vrouwendag zeker niet alleen maar om de werkvloer, want het gaat om rechten van vrouwen in het algemeen. Het is voor veel bedrijven ook het moment om te laten zien welke vrouwen er zoal bij ze werken, al gaat op de borst kloppen ook gepaard met de nodige risico's dit jaar, mede dankzij een bepaald Twitter-account...

Tweets over internationale vrouwendag

We starten dan ook met een Twitter-account dat je vandaag zeker moet volgen: PayGapApp. Allerlei (voornamelijk Britse) bedrijven die vol trots ‘hun’ vrouwen op social media zetten als visitekaartje voor Internationale Vrouwendag, worden keihard afgestraft door PayGapApp.