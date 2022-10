​Hoe kunnen vrachtkosten betaalbaarder en betrouwbaarder worden gemaakt?

Volgens het Internationaal Monetair Fonds zijn de kosten van het verschepen van een container op de transoceanische handelsroutes, in de 18 maanden na maart 2020 zevenvoudig gestegen, terwijl de kosten voor het verzenden van bulkgoederen nog meer stegen. De kostenverhogende impact van verzendkosten zal naar verwachting tot eind 2022 toenemen. Daarnaast maken uitdagingen, zoals vertragingen en stakingen het voor bedrijven nog moeilijker om de kosten betaalbaar en de bedrijfsvoering betrouwbaarder te maken. Wat betekent dit voor bedrijven en consumenten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kosten nog betaalbaar en betrouwbaar kunnen zijn?

Uit gegevens van Drewry blijkt dat de prijs van een 40ft-container is gestegen van minder dan $2.000 in november 2019 tot meer dan $7.500 in juni 2022. Eerder dit jaar was het zelfs gestegen naar $20.000. Deze aangrijpende stijging heeft veel te maken met het feit dat eCommerce de wereld heeft overgenomen. De bloeiende eCommerce industrie was goed voor naar schatting 19,6 procent van de wereldwijde detailhandelsverkopen in 2021, een stijging ten opzichte van 13,6 procent in 2019 en zal naar verwachting goed zijn voor bijna een kwart van de wereldwijde detailhandelsverkopen in 2025. Consumenten dragen indirect bij aan het stimuleren van de vraag naar zeevracht in zo’n mate dat het de beschikbaarheid van zeecontainers overschrijdt. Dit doen ze door simpelweg steeds meer producten te kopen. Uiteindelijk schieten de kosten als gevolg van een aantal factoren bij elkaar fors omhoog.

Externe factoren veranderen wereldwijde scheepvaart

De effecten van vrachtkosten op de inflatie volgen een ander tempo dan we zouden vermoeden. Uit gegevens blijkt dat wanneer de vrachttarieven verdubbelen, de inflatie met ongeveer 0,7 procent toeneemt waarvan de effecten aanzienlijk aanhoudend zijn. Om een voorbeeld te geven: de stijging van de verzendkosten die in 2021 werd waargenomen, zou de inflatie in 2022 met ongeveer 1,5 procent kunnen verhogen.

Hoewel de schommelingen van de inflatie door veranderingen in de wereldwijde scheepvaartprijzen kwantitatief vergelijkbaar is met de stijging die wordt veroorzaakt door fluctuaties in de wereldwijde olie- en voedselprijzen, vertaalt de eerste zich in de prijzen die consumenten slechts geleidelijker betalen - meestal bereiken ze hun hoogtepunt na 12 maanden. Dat wil zeggen dat de impact van de stijgende vrachtkosten op de consument langzamer toeneemt in vergelijking met wat chauffeurs binnen een paar maanden bij benzinestations kunnen ervaren na een stijging van de wereldwijde olieprijzen. Producenten voelen de impact echter sneller. Hogere verzendkosten zijn binnen twee maanden van invloed op de prijzen van geïmporteerde goederen in het dok, waardoor ze snel worden doorgegeven aan producenten, vooral degenen die afhankelijk zijn van geïmporteerde input voor de productie van hun goederen.

Voor groeiende eCommerce bedrijven hebben de snelgroeiende kosten grote gevolgen, aangezien een groot deel van hun cashflows en marge wordt beïnvloed door vrachtkosten. Vooral degenen die afhankelijk zijn van expeditie zullen voor langere tijd te maken krijgen met stijgende kosten. Daarom is het essentieel om te begrijpen hoe eCommercebedrijven flexibele strategieën kunnen toepassen om het risico van stijgende vrachtkosten aan te passen.

Pak de stijgende vrachtkosten aan

Financiële planning is een manier om stijgende kosten aan te pakken. Bedrijven moeten berekenen hoeveel geld ze nodig hebben om de activiteiten gedurende een volledige periode van twaalf maanden en langer te laten duren, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met alle toepasselijke kosten. Om meerdere plannen op te stellen in geval van nood, kunnen bedrijven groei snel ondersteunen, zelfs bij dergelijke verstoringen. Onder een budget moeten opereren is zeker niet de beste manier als een bedrijf het meeste uit bepaalde kansen wilt halen.

Strategische planning van de voorraad is een ander element om te overwegen. Hoewel eCommerce bedrijven traditioneel werd geadviseerd om hun voorraad slank te houden, vragen de huidige volatiele supply chain situaties om een meer eigentijdse benadering van het plannen van voorraad. Lange vertragingen in leveringstermijnen als gevolg van verstoringen van de toeleveringsketen kunnen ertoe leiden dat bedrijven onvoldoende voorraad hebben om aan de vraag te voldoen, waardoor ze verkoopkansen mislopen. Daarom is het altijd een verstandig idee om voldoende voorraad te hebben om het risico op mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen, die de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen, te verminderen.

eCommerce bedrijven worstelen vaak met het bijhouden van de tegenstrijdige vracht kosten. Ondanks een grote onderhandelingsovereenkomst van de expediteur, moeten de vrachtkosten nog steeds volledig worden betaald, voordat de inventaris klaar is voor verkoop. Dit is waar revenue-based financiering in het spel komt. In plaats van de vrachtkosten vooraf volledig te betalen, stelt revenue- based financiering bedrijven in staat meer eigen geld te gebruiken om hun groeite financieren. Het verlost hen niet alleen van de strijd om extra cashflow te vinden om de kosten te dekken, maar verhoogt in plaats daarvan de cashflow, waardoor ze kunnen groeien.

Verstoringen in de wereldeconomie vormen een voortdurende uitdaging om bij te houden, aangezien het langer dan verwacht zal duren voordat bedrijven hun activiteiten kunnen hervatten, zoals het was tijdens het pre-pandemische tijdperk. Hoewel deze verstoringen buiten onze controle liggen, is de beste optie voor bedrijven om voorbereid te blijven op zowel gunstige als ongunstige schommelingen van de wereldeconomie. Zorgvuldige planning zal een grote bijdrage leveren aan het overwinnen van stijgende kosten en tegelijkertijd het versnellen van de groei.

Dit artikel is geschreven door: Matthijs Onland, Country Manager Wayflyer Nederland en België.

[Fotocredits - small smiles © Adobe Stock]