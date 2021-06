​Het nieuwe medicijn tegen depressie is… lachgas

Even een ballonnetje kopen op een festival, het is inmiddels lang geleden, al kun je ook voor privégebruik lachgaspatronen kopen. Nu is dat gebruik meestal om even van de wereld te zijn, maar de wetenschap heeft ontdekt dat het ook een ander effect heeft. Lachgas zou het nieuwe medicijn zijn tegen depressies.



Lachgas tegen depressie

De Universiteit van Chicago heeft een studie gepubliceerd in het tijdschrift Science Translational Medicine. Hoewel de studie niet onder een enorme groep mensen werd verricht (slechts 24 stuks), zijn de eerste resultaten veelbelovend. De 24 mensen kregen lachgas toegediend in lage dosissen om te kijken of het de symptomen van depressie kon verlichten. Dat geldt overigens niet standaard, het gaat hier om mensen die resistent zijn geworden voor andere medicijnen.

Het blijkt te werken. Niet maar tijdelijk zoals bij mensen die het recreatief gebruiken, maar het houdt weken aan. De onderzoekers zeggen dat het wel twee weken volop werkte. Ze waren zelfs verrast over hoe groot de uitwerking was en hoezeer het mensen die leiden aan depressieve stemmingen minder lage ‘lows’ hadden. Niet dat dit onderzoek zomaar uit de lucht komt vallen: er is in 2015 eenzelfde soort onderzoek gedaan, alleen werden mensen hier na het onderzoek helaas misselijk door. Anderen werden licht in het hoofd of kregen paranoïde gedachten. Dit nieuwere onderzoek bewijst dat het ook anders kan.