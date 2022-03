Het Limburgs viert haar zilveren jubileum

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat het Limburgs dialect officieel erkend werd als streektaal. Op 23 maart 1997 werd het Limburgs namelijk opgenomen in het Europese Handvest voor minderheidstalen. Een handvest waar onder andere ook het Fries in opgenomen is. Daarmee viert de meest gesproken streektaal van Nederland vandaag haar zilveren jubileum. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we vóór 1997 geen Limburgse taal hadden. De basis voor de streektaal werd al in de 8e eeuw gelegd.

Het gaat goed met het Limburgs

Ik spreek zelf maar een beetje Limburgs overigens. Dat komt volgens veel provinciegenoten omdat ik een geboren en getogen Winkbüll ben… Voor de duidelijkheid, dat is de geuzenaam van mensen uit Heerlen, een stad die ooit door de Romeinen gesticht werd: Coriovallum. Heerlen werd echter pas groot toen, begin 20e eeuw, de kolenmijnen hoogtij vierden en vele duizenden ‘Hollanders’ naar de regio trokken. Die spraken natuurlijk geen Limburgs, hooguit een beetje ‘steenkolenlimburgs’.

Anno 2022 gaat het goed met het Limburgs. Meer dan driekwart van de Limburgers spreekt de taal dagelijks. ‘Plat kalle’ noemen wij Limburgers dat. Daarmee is het aantal dialectsprekers in Limburg een stuk groter dan in Friesland. Het Limburgs wordt door provinciegenoten ook heel veel gebruikt op sociale kanalen en in chatapps zoals Whatsapp. Volgens Rowwen Heze is het al jaren een kwestie van geduld voordat ‘Heel Holland Limburgs lult’, maar dat zit er uiteraard niet in. En dat hoeft natuurlijk ook niet.