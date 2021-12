Hamiltons afwezigheid op FIA gala krijgt mogelijk een vervelend staartje

De apotheose van het Formule 1 seizoen ligt inmiddels meer dan een week achter ons. Het was episch, met een laatste ronde die de komende jaren nog talloze keren te zien en horen zal zijn. Het feit dat Mercedes zich na afloop een ietwat slechte verliezer toonde en twee protesten indiende, bracht de titel van Max Verstappen echter niet meer in gevaar. De protesten werden afgewezen en na enkele dagen besloot Mercedes om niet meer in beroep te gaan. Toch wilden de Duitse renstal nog een laatste signaal aan de FIA geven over de in hun ogen oneerlijke afloop van de laatste race in Abu Dhabi. Teambaas Toto Wolff en zijn nummer 1 coureur Sir Lewis Hamilton besloten verstek te laten gaan op het FIA gala, donderdag. Dat viel bij de FIA echter niet bepaald in goede aarde.

Regels zijn regels!

Volgens de regelementen van de FIA zijn de nummers 1, 2 en 3 van het kampioenschap verplicht om het gala, waar ze ook gehuldigd worden, te bezoeken. De nieuwe president van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, die de dag na het gala aantrad, werd tijdens zijn inaugurele persconferentie gevraagd wat hij van de afwezigheid van Wolff en Hamilton vond. Zijn antwoord was duidelijk. ”Regels zijn regels! En als er sprake is van een overtreding van de regels, dan is er geen plek voor vergeving.” Daarmee hint de nieuwe president op een mogelijke straf voor Hamilton en/of Mercedes.

Daar liep Suleyman echter niet op vooruit. Eerst zal onderzocht moeten worden of de regels inderdaad overtreden zijn. Mocht dat inderdaad blijken dan is de volgende vraag natuurlijk welke straf de renstel en coureur boven het hoofd hangen. Her en der wordt al gespeculeerd over een gridstraf tijdens de eerste race van het volgende (2022) seizoen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Een geldboete lijkt meer voor de hand te liggen. De tijd zal leren of de actie afwezigheid van Hamilton nog een vervelend staartje krijgt.