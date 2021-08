Gratis zelftests voor alle Nederlanders en de regels bij terugkeer uit het buitenland

Om te voorkomen dat we na de vakanties te maken krijgen met een nieuwe corona-uitbraak, kan elk huishouden in Nederland 2 gratis zelftests bestellen. Niet alleen op vakantie is de kans groter dat je met groepen mensen in aanraking komt, ook bij terugkomst op school of werk gebeurt dit. Als je het coronavirus hebt meegenomen vanuit het buitenland kun je op de manier weer anderen besmetten. Daarom verstrekt het kabinet de gratis zelftests. Tussen 10 augustus en 1 september valt de brief op de deurmat. Daarin staat een code, waarmee je online de tests kunt aanvragen. In de brief wordt ook uitgelegd wanneer een zelftest nuttig is en wanneer het verstandig is om je bij de GGD te laten testen.

Testen als je terugkomt van vakantie Het kabinet adviseert iedereen die terugkeert uit het buitenland om zichzelf te laten testen. Dat advies geldt ook voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn. Daarvoor kun je een zelftest gebruiken. De adviezen van het kabinet zijn nogal strikt. Mensen die niet of niet volledig gevaccineerd zijn en terugkeren uit landen met een geel of oranje reisadvies, wordt gevraagd om op dag 2 en 5 een test te doen. Dat kan een zelftest zijn of een gratis coronatest bij de GGD. Testen staat dus centraal de komende tijd bij de aanpak van het coronavirus. De aandacht hiervoor is groot. Niet alleen ontvangt elk huishouden een brief, er wordt ook een brede campagne op radio en tv uitgerold. Vooral bedoeld om mensen ervan bewust te maken dat je zelf besmettelijk kunt zijn zonder klachten te hebben. Via deze website bestel je de 2 gratis zelftesten.

Ik hoop dat heel veel mensen zich de komende tijd testen voordat ze veel andere mensen ontmoeten. Bijvoorbeeld voordat je weer voor het eerst naar school of werk gaat, of familie of vrienden gaat zien. Een zelftest doen is een kleine moeite. Maar door te testen verkleinen we de kans dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, werk of school, en voorkomen we dat besmettingen brandhaarden worden. - Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Gratis zelftesten voor minima en studenten Het kabinet wil testen op het coronavirus zo makkelijk mogelijk maken. Alle terugkerende reizigers op de Nederlandse luchthavens ontvangen van de GGD bijvoorbeeld een gratis zelftest. Studenten krijgen kosteloos een aantal tests en ook aan sociale minima wordt gedacht: de Voedselbank en het Armoedefonds verstrekken gratis tests. Coronatoegangsbewijs bij terugkomst uit het buitenland Sinds 8 augustus is het verplicht om een toegangsbewijs te tonen als je vanuit het buitenland terug naar Nederland reist. Dat geldt voor alle landen die geen groen reisadvies hebben. Ben je volledig gevaccineerd of hersteld van corona? Dan heb je de QR-code al in bezit. In alle andere gevallen moet je je laten testen in het land waar je bent voordat je weer naar Nederland reist. Een PCR-test van maximaal 48 uur oud of een antigeen-test die maximaal 24 uur voor vertrek is afgenomen is daarvoor nodig. En een negatieve uitslag uiteraard. Er is een speciale website van de overheid waarop je alle regels voor reizen tijdens corona kunt vinden.