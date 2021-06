​Coronatest? Britten ontdekken dat dat kan met je smartphone

Maar goed, ervan uitgaande dat jij zelf degene bent die je smartphone bedient, is het wel een veel laagdrempeligere manier om te checken of iemand corona heeft. Veel mensen mijden de teststraat, omdat ze bang zijn voor de teststokjes in mond en neus, of omdat ze het simpelweg geen prettig gevoel vinden. Sommige mensen moeten er bijvoorbeeld enorm van kokhalzen, al schijnt dat voor de tester juist ideaal te zijn omdat je tong dan even uit de weg is.

Het University College in Londen ontdekte deze nieuwe manier van testen, die Phone Screen Testing (PoST) wordt genoemd. Het gaat daarbij niet alleen om de deeltjes corona die je op je vingers hebt bij het swipen, maar ook om adem die bij het bellen op het scherm komt. Het klinkt misschien als een vreemd iets om voortaan je smartphone af te geven bij een coronatestlocatie, maar het lijkt wel een goede methode te zijn om het virus vast te stellen. Het enige probleem is: wat als je bijvoorbeeld je kinderen of een collega regelmatig je smartphone laat gebruiken?

We hebben onze mobiele telefoon de hele dag in ons hand. Gemiddeld kijken wij Nederlanders er 2 uur en 15 minuten naar per dag. Dat zijn veel aanrakingen. Britse onderzoekers hebben aangetoond dat je de smartphone daardoor ideaal kunt gebruiken als… coronatestobject.

Smartphone testen op corona

Even je smartphone afgeven terwijl hij veilig op slot zit, dat klinkt toch als een fijner idee. Er hoeft dan ook niet zoveel contact tussen mensen te zijn, wat ook voor veel mensen een hoge drempel is om zich te laten testen. Een andere grote plus is dat dit een goedkopere testmethode zou zijn. Zeker in arme landen, waar de vaccinaties niet zo hard gaan en volop beschikbaar zijn als in Nederland, kost deze test minder geld.

Het is te hopen dat veel mensen straks gevaccineerd zijn en het testen überhaupt steeds minder nodig is en of je de smartphone er echt goed doorheen kunt krijgen als testobject (want zoals aangegeven, er zijn veel variabelen). Je kunt er immers ook goed mee cheaten, door de telefoon grondig schoon te maken voor je je laat testen, zodat je een goed testresultaat kunt laten zien dat mogelijk helemaal niet klopt. Kortom, er zijn nog wat open eindes, maar hopelijk weet de University College of London daar ook zo snel een antwoord op te vinden. Het is in ieder geval qua comfort beter dan hoe er op sommige plekken in China getest wordt, want daar worden namelijk rectale tests afgenomen.

Beeldbron: Engin_Akyurt