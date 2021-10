Google verlaagt provisie voor app-ontwikkelaars

Op haar eigen android developers blog heeft Google bekend gemaakt dat de provisie die app-ontwikkelaars moeten betalen aan de Play Store, verlaagd wordt. Hoewel verreweg de meeste app-ontwikkelaars gratis apps aanbieden – volgens Google zo’n 97 procent – is er al geruime tijd veel te doen over de hoogte van de provisie voor betaalde apps en apps met zogenoemde in-app abonnementen. Google heeft nu besloten om de voorwaarden voor de hoogte van de provisie verder aan te passen waardoor meer aanbieders in aanmerking komen voor een lagere provisie.

Aanbieders van betaalde apps moesten aanvankelijk standaard 30 procent van de inkomsten afdragen aan Google. Voor aanbieders van apps met maandelijkse abonnementskosten of licentie-fee, denk aan games of (zakelijke) software, gold al een lager tarief. Wanneer de abonnementen een minimale looptijd hadden van 12 maanden, dan bedroeg de provisie van Google nog ‘slechts’ 15%. Volgens Google komt nu al 99 procent van alle aanbieders in aanmerking voor deze lagere provisie.

15 procent voor alle ontwikkelaars

Echter, sommige app-aanbieders, die geen minimale looptijd voor app-abonnementen hanteren, bijvoorbeeld door de optie om maandelijks op te kunnen zeggen, zitten nog steeds vast aan de 30 procent. Daarom heeft Google nu besloten om de looptijdvoorwaarde op te heffen. Dit betekent dat vanaf begin volgend jaar (2022) de provisie van Google voor alle aanbieders van apps met abonnementen naar 15 procent gaat.