Google Rusland op rand van faillissement

Terwijl de meeste ‘Westerse’ bedrijven Rusland, in het kielzog van de oorlog in Oekraïne, al verlaten hebben, is de Russische vestiging van Google nog altijd open en zijn alle diensten van de zoek-gigant gewoon nog online. Dat laatste zal volgens Google ook zo blijven, maar de Russische tak van het bedrijf staat wel op de rand van een faillissement. Dat heeft uiteraard ook alles te maken met de veranderde relatie tussen Rusland en het ‘Westen’.

Bankrekeningen geblokkeerd

Inmiddels hebben de Russische autoriteiten beslag gelegd op de bankrekening van Google in Rusland. Daardoor is het voor het bedrijf onmogelijk geworden om haar afdeling in het land, waar meer dan 100 mensen werken, te blijven runnen. Het bedrijf is simpelweg niet meer in staat om haar financiële verplichtingen na te komen, zoals het betalen van rekening, salarissen en dergelijke. Tegenover Reuters verklaarde Google dan ook dat het van plan is om het faillissement aan te vragen voor de Russische tak.

De afgelopen maanden, nog voordat Rusland de Oekraïne binnenviel, werd de Russische tak van Google door de lokale overheid al meerdere keren bestookt met boetes. Onder andere voor het niet voldoen aan het verwijderden van wat de autoriteiten als ‘illegale content’ bestempelden. In december kreeg Google daarvoor een boete opgelegd van 7,2 miljard Roebel (ongeveer 90 miljoen euro), ofwel zo’n 8 procent van de jaaromzet van het bedrijf.

Kort na de start van de oorlog in de Oekraïne besloot Google de advertentieverkoop in Rusland op te schorten en, wereldwijd, alle advertenties van ‘Russische afkomst’ te verbieden. Allemaal onderdeel van de sancties die Westerse bedrijven en overheden Rusland oplegden.