Go Sharing haalt scooters weg uit 33 steden

Je kent ze wel, de e-steps, e-bikes en elektrische scooters die je met een app voor een korte periode kunt huren om, bijvoorbeeld, van het station naar je afspraak in de stad te rijden. Je vindt deze zogenoemde LEV’s en personal mobility oplossingen, met name in grotere steden, bijna letterlijk op iedere hoek van de straat, op trottoirs, in bermen of daar waar de vorige ‘huurder’ hem niet meer nodig had. Die zogenoemde zwerfscooters en -steps worden een steeds groter probleem. Of niet? Nou, een van de aanbieders werkt nu zelf al aan een oplossing hiervoor. Dat wil zeggen, Go Sharing gaat haar deelscooters uit 33 steden ophalen.

Niet rendabel

Dat doet Go Sharing niet omdat zie iets willen doen aan de ‘zwerfscooters’ of klachten van bewoners en gemeenten over het ‘wildparkeren’ van de scooters door gebruikers. Nee, Go Sharing trekt zich uit die 33 steden terug omdat de scooters niet of nauwelijks gebruikt worden. De dienst is daar dus niet rendabel.

Dat wil overigens niet zeggen dat de betreffende scooters ook écht verdwijnen. Go Sharing gaat de betreffende scooters namelijk verdelen over te twaalf steden waar de dienst wel in de lucht, of op de weg, gehouden wordt. Goed nieuws (toch?) voor iedereen in Eindhoven, Tilburg, Den Haag, Breda, Delft, Almere, Den Bosch, Schiedam, Haarlem, Leeuwarden, Dordrecht en Rotterdam.