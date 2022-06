Geen Huawei wifirouters meer voor Belgische leger

Of het nu terecht is of niet, telecomapparatuur van Huawei is niet bepaald meer welkom in de meeste Westerse landen. Voordat de coronapandemie toesloeg lag de Chinese telecomgigant behoorlijk onder vuur. Corona heeft dat een beetje naar de achtergrond gedreven, maar Huawei, en ook ZTE, worden nog steeds gezien als fabrikanten aan wie ‘we’ onze telecomnetwerken liever niet toevertrouwen. De (vermeende) banden tussen de Chinese fabrikanten en de volop spionerende en controlerende Chinese overheid maken ons westerlingen op z’n zachtst gezegd kriegelig. Onder het mom, je moet de kat niet op het spek binden zijn, en worden, telecom (netwerk)apparatuur van de Chinese fabrikanten aan de straat gezet.

Chinese routers als mobiele hotspot

Het Belgische leger is de volgende in de rij. Daar worden nu 300 wifirouters van Huawei ontmanteld. Dat heeft de ministier van Defensie, Dedonder, bekend gemaakt. Saillant detail: de Huawei routers stonden al langere tijd ter discussie maar het leger heeft altijd ontkend dat ze deze Chinese routers in gebruik had. Onterecht, zo blijkt nu dus.

Tussen 2016 en 2019 kocht het Belgische leger meer dan 600 van deze routers, waarvan er nu dus nog 300 in gebruik zijn als mobiele hotspot voor internettoegang. Het leger benadrukt dat de routers niet verbonden zijn met militaire netwerken, zo schrijft HLN.