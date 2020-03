Huawei gaat 5G-apparatuur fabriceren in Frankrijk om westerse zenuwen te kalmeren

Huawei bouwt een fabriek in Frankrijk in een poging om bezorgdheid weg te nemen bij Europeanen nu Huawei door Washington wordt verdacht van spionage. Het wordt de eerste Huawei-fabriek in Europa.

Met de bouw van de fabriek is in de eerste fase zo’n € 200 miljoen (US $ 217 miljoen) gemoeid. Er worden volgens Huawei zo’n 500 banen gecreëerd.

Europa en Huawei

Het is niet duidelijk of het besluit van Huawei de goedkeuring heeft van de Franse president Emmanuel Macron. Hij staat er om bekend buitenlandse investeerders naar Frankrijk te lokken, maar waarschuwing zijn er ook voor teveel Chinese invloed op de Europese economie.

Europa is verdeeld over hoe zij met Huawei moeten omgaan. Frankrijk moet nog beginnen met de uitrol van 5G maar de grootste Franse telco Orange heeft al voor Nokia en Ericsson gekozen. Kleinere spelers Bouygues Telecom en SFR, zijn al flink afhankelijk van Huawei voor hun huidige dienstverlening, maar willen duidelijk beleid uit Parijs over hoe zij Huawei dienen te benaderen.

5G apparatuur



De Franse overheid zegt niet te willen discrimineren tegen welke leverancier dan ook, maar wil wel checks uitvoeren op potentiële leveranciers van 5G apparatuur.

Ook in Duitsland zit men met Huawei in de maag. Angela Merkel’s beleid omtrent buitenlandse leveranciers van cruciale telecommunicatie-apparatuur is al strenger geworden. Het is sterk de vraag of Huawei in Duitsland wordt getolereerd, zelfs als het Chinese bedrijf door de ballotage komt.

De mobiele basisstations die in Frankrijk worden gemaakt, zijn geen kerncomponenten voor 5G-netwerkinfrastructuur.

Amerika

Huawei beschuldigt Washington ervan hun groei te willen dwarsbomen, omdat geen enkel Amerikaans bedrijf de technologie die Huawei bezit tegen een concurrerende prijs kan aanbieden.

De Franse fabriek wordt de tweede productiefaciliteit van Huawei buiten China. Het bedrijf beschikt al over een smartphonefabriek in India, maar heeft verder alleen assemblagebedrijven buiten de Chinese landsgrenzen. De fabriek in Frankrijk zal naar verluidt een omzet van € 1 miljard per jaar genereren.