Gazelle organiseert eigen Sprintrace tijdens Dutch Grand Prix

Wie naar de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort gaat doet dat of te voet of per fiets. Dat laatste is by far de populairste manier om naar het circuit te rijden. En om dat bijna episch te noemen fietsritje op een ludieke manier een beetje meer (oranje) kleur te geven heeft fietsfabrikant Gazelle iets leuks bedacht: een sprintrace!

De Gazelle sprintrace op het fietspad richting Zandvoort

In samenwerking met bekende F1-commentator Olav Mol heeft Koninklijke Gazelle voor het tweede jaar op rij, op de drukste fietsroute richting de Dutch Grand Prix, een unieke activatie voor fietsers gecreëerd: de Gazelle Sprintrace.

Meer dan 40.000 racefans komen elke racedag op de fiets naar het circuit in Zandvoort. Een deel van de Voormalige Trambaan tussen Bentveld en Zandvoort is door Gazelle omgetoverd tot een fietscircuit: de Gazelle Sprintrace.

Door F1-journalist en -commentator Olav Mol en publiek worden duizenden racefans op de fiets richting het circuit in Zandvoort aangemoedigd het maximale uit hun rit te halen. De sprintrace, met een lengte van 100 meter, brengt meer spanning in de fietstocht richting het circuit in Zandvoort, vergelijkbaar met de Formule 1 Sprintrace die tot doel heeft meer spanning te creëren in een raceweekend.