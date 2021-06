Forse boete voor Ikea wegens bespioneren personeel

De Franse tak van Ikea is door de rechtbank in Frankrijk schuldig bevonden aan het bespioneren van eigen medewerkers. De rechter legde de doe-het-zelf meubelgigant daarvoor een boete op van 1 miljoen euro. Een schijntje vergeleken bij de ruim 35 miljard omzet die de Zweedse bouwpakket woonwinkel jaarlijks binnen harkt. En de helft van de som die door de openbaar aanklager geëist werd.

Naast de boete werd een voormalig topman van Ikea Frankrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar plus een boete van 50.000 euro. Daarnaast moet het bedrijf in totaal zo’n 100.000 euro aan schadevergoedingen betalen. De spionagezaak werd in 2012 ontdekt toen e-mails tussen het Franse hoofdkantoor en een beveiligingsbedrijf in handen kwamen van het weekblad Le Canard Enchainé.

Lastige werknemers en klanten de mond snoeren

In de periode dat Ikea haar werknemers, maar ook sollicitanten, bespioneerde probeerde het bedrijf zich toegang te verschaffen tot onder andere bankgegevens en andere persoonlijke gegevens. Die werden gebruikt om ‘lastige medewerkers’ de mond te snoeren, maar ook om geschillen met ontevreden klanten te beslechten.

De Franse rechter had ook een beetje goed nieuws voor Ikea. Het bedrijf werd namelijk vrijgesproken van de beschuldigingen dat de spionagepraktijken wijdverbreid ingezet werden voor het systematisch schenden van persoonlijke gegevens.