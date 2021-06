Ex van Bezos schenkt wederom miljarden aan goede doelen

De ex van Jeff Bezos, MacKenzie Scott, heeft in een blog op haar website bekend gemaakt dat zij ruim 2,7 miljard dollaar van haar dankzij het bedrijfje van haar man vergaarde vermogen, aan 286 goede doelen schenkt. Het is niet de eerste keer dat MacKenzie haar sociaal geëngageerde kant laat zien.

Daad bij het woord en boter bij de vis



Na haar scheiding, die haar samen met de aandelen die ze nog steeds heeft in Amazon, werd het totale vermogen van MacKenzie geschat op zo’n 65 miljard dollar. Eerder verklaarde zij al dat ze van plan was de helft van haar vermogen aan goede doelen te gaan schenken. Daarvoor werd een speciale stichting opgericht. Zo gewonnen, zo geronnen, zullen we dan maar zeggen.

Hoe dan ook, MacKenzie voegt de daad wel bij haar woord, of beter gezegd, ze doet ook boter bij de vis! Het afgelopen jaar deed zij, deze laatste meegerekend, al drie grote schenkingen van in totaal bijna 8,5 miljard dollar.