Espressomaker van IKEA moet terug

Ik drink geen koffie, thee of andere warme dranken. Toch zijn er momenten dat ik extra blij ben geen ‘koffiejunk’ te zijn. Nu heb ik al begrepen dat de meeste écht serieuze koffieleuten zelden of nooit met een koffie- of espressomaker van het kaliber ‘IKEA’ gezien (willen) worden. Nee, die gaan natuurlijk voor een topmerk.

En dat is maar goed ook, want de Metallisk espressomaker van het Zweedse woonwarenhuis kan nogal wat ellende veroorzaken. Daarom roept IKEA alle klanten die deze koffiezetter in huis hebben, hem terug naar de winkel te brengen. Zij krijgen dan het volledige aankoopbedrag terug. Dat is gelukkig iets waar IKEA nooit moeilijk over doet, geld teruggeven. Tsja, ze krijgen er natuurlijk ook vaak genoeg mee te dealen.

Openscheurende espressomaker

Wat betreft de problemen van de Metallisk espressomaker. Bij IKEA zijn meldingen binnengekomen dat het apparaat tijdens het gebruik zomaar ineens kan barsten of openscheuren. Dat met alle gevolgen van dien. En dan is de verspilde koffie uiteraard niet het ergste. Je zult het kokende goedje dat uit de gebarsten espressomaker maar over je heen krijgen. Geen fijn vooruitzicht. Stekker eruit en terug naar IKEA dus!