Eerste hulp bij Blue Monday: tips om weer vrolijk te worden

Blue Monday voelt soms erg als Valentijnsdag: sommige mensen zien er de lol van in, anderen vinden het maar onzin. Het moge duidelijk zijn tot welke groep wij behoren: we zijn hier om je een hart onder de riem te steken tijdens Blue Monday. Het komt goed: met deze tips ben je zo weer vrolijk.

Blue Monday is volgens psychologen elk jaar op de derde maandag van januari. Je realiseert je dat je goede voornemens voor geen meter opschieten en de frisse energie die je aan het begin van het jaar nog had, raakt in een rap tempo op. Het sneeuwt niet, het zonnetje schijnt niet, het weer zit ook niet mee en in januari gebeurt er ook weinig spannends. Zit je dan op de bank, of op kantoor… Cheer up! Met deze tips bijvoorbeeld.

Treat yoself

Als je de tv-serie Parks & Rec hebt gekeken, dan ken je het begrip Treat Yoself. Twee personages uit de serie. Die rieppen eens in de zoveel tijd een dag uit waarop ze zichzelf even goed in de watten legden. Dat betekent wel die sneakers kopen waar je al maanden op aast, of wel die echte Dubai-reep bestellen en hem helemaal zelf opeten. Of iets anders doen waar je vooral jezelf mee op 1 zet, zoals vrij nemen vn je werk of naar de sauna met een vriendin. Of spontaan naar Parijs. Geld zou in principe geen rol moeten spelen, maar je moet uiteraard ook weer niet je hele toekomt op het sl