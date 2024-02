​Een dieptepunt: fossiele brandstoffen hebben het koraal bereikt

Het koraal heeft veel last van de mens. We vertrappen het, stelen het, het krijgt niet genoeg voedingsstoffen en het wordt te warm. Hierdoor sterft er steeds meer koraal af en worden de zeeën een minder aantrekkelijke plek voor vissen en ander zeeleven. Een nieuw dieptepunt is nu bereikt: vervuilende stoffen uit fabrieken zijn teruggevonden in de Middellandse Zee.





Vervuild koraal Nu is de Middellandse Zee ook niet de meest schone zee: hij staat zelfs te boek als de goorste zee, vol smerigheid, zoals plastic, kleding, maar nu dus ook koolstofdeeltjes. In het skelet van koraal dat bij Illa Grossa Bay groeit, nabij Valencia, is koolstof gevonden. Er komen natuurlijk ook schadelijke stoffen in zee wanneer een motorboot langsgaat, maar dit is specifiek vuil dat uit de schoorsteen van een fabriek komt wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand. University College London kwam tot deze conclusie: vliegas komt terecht op de bodem van de Middellandse Zee. Voor het eerst wordt er in het skelet van koraal zoiets gevonden en dat is ernstig, omdat koraal een archieffunctie heeft. De groei van het koraal wordt bijgehouden, omdat het heel goed te volgen is. Normaliter wordt er gekeken welke invloed de temperatuur van het water op het koraal heeft, of hoeveel microplastics er in deze organismen belanden. En nu blijkt dus dat vervuiling vanuit de lucht zelfs terechtkomt in de zee. Dat zegt veel over hoe hardnekkig het is.



Fossiele brandstoffen: ter land, ter lucht en in de zee En ernstig ook: deze specifieke koraalsoort is juist het type dat grote koraalriffen kan vormen. Niet dat het dat snel doet: het groeit met slechts 0,3 centimeter op jaarbasis. Het is het enige koraal in het Middellandse Zeegebied dat grote koraalriffen kan vormen en als het dat dus niet meer goed kan doen door vervuiling, dan wordt dit gebied een steeds minder goede leefomgeving voor dieren, en hebben wij als mensen ook weer minder schoon om naar te kijken bij bijvoorbeeld snorkelen. Nu is dat maar een bijzaak, maar voor sommige mensen is zo’n dichterbij-hun-bed-statement nu eenmaal nodig. Goed om te weten is dat het niet gaat om koraal dat een paar meter van de kust ligt. Het ligt maar liefst 60 kilometer uit de kust. Er ging dus heel wat aan vooraf om het te pakken, maar ook om het te onderzoeken. In het lab werd het koraal in zuur opgelost en dan zie je de vervuilende stoffen. Die hebben echter ook een klein, positief aspect, namelijk dat vliegas in koraal kan helpen bepalen wanneer het Antropoceen-tijdperk op aarde startte. Dat is het moment waarop de mens de dominante invloed werd op de natuur. Dit zou koolstof in de natuur goed kunnen uitwijzen, al is het wel veelzeggend dat we aan de hand van onze eigen rommel moeten gaan ontdekken wanneer we ‘de baas’ werden. Aan de andere kant is het feit dat ons ‘nalatenschap’ het koraal zo ver van de kust heeft bereikt ook niet al te fris. Nog minder fris dan de vieze Middellandse Zee zelf.