Doorbraak nierpatiënten: dialysevrijheid door Neokidney

Nierpatiënt zijn heeft enorme impact op je dagelijks leven. 2,8 miljoen mensen ter wereld moeten drie keer per week 4 uur lang in het ziekenhuis zitten voor hun dialysebehandeling. Tenminste: daar kan nu verandering in komen. Er is namelijk innovatie op het gebied van nieren: de kunstnier van het Nederlandse bedrijf Nextkidney.

Nextkidney is een Nederlands bedrijf dat heeft kunnen rekenen op grote investeringen van onder andere verzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Menzis. Ook de Nierstichting is nauw betrokken bij dit project. Het zogeheten hemodialyse-apparaat is draagbaar, waardoor je niet meer naar het ziekenhuis hoeft te gaan en bijvoorbeeld stress hoeft te hebben wanneer je op vakantie gaat. Je ziet niet meer zo vast aan een ziekenhuis en dat biedt veel vrijheid voor mensen met nierproblematiek. Het betekent ook dat er niet per se allerlei ziekenhuispersoneel nodig is en aangezien dialyse een van de duurste behandelingen binnen de basisverzekering is, kan dit ook op dat gebied een innovatie zijn.

Zorg toegankelijk houden

Er komen in Nederlandse ziekenhuizen binnenkort ook al pilots met het apparaat. Joep de Groot, CEO van CZ: “Wij investeren in de draagbare kunstnier en de introductie in de zorg, omdat wij geloven dat de draagbare kunstnier het leven van nierpatiënten drastisch verbetert. De draagbare kunstnier draagt ook bij aan een verlaging van de zorgkosten, onder andere omdat er minder inzet van schaars medisch personeel nodig is. Daarmee helpt deze unieke dialysemachine om de zorg in Nederland breed toegankelijk te houden voor iedereen.” In Nederland zijn er ongeveer 6.200 mensen afhankelijk van dialyse.

Dialyse is heel belangrijk: zonder dialyseren zouden nierpatiënten sterven. Het is dus extra belangrijk dat dit ‘alternatief’ veilig is. Sinds april 2022 worden er al veiligheidstesten gedaan en er zijn inmiddels ook twee klinische studies bezig in Frankrijk en Nederland om te zorgen dat Neokidney straks kan worden gebruikt in Europa. Neokidney wordt naar verwachting in 2024 op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Daarvoor is het wel een crowdfunding-campagne gestart, met de hoop 5 miljoen euro op te halen: 1,9 miljoen is er al van binnen.