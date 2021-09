De ochtendspits lijkt nu alweer in volle glorie ‘hersteld’

Afgelopen weekend kwam een einde aan de meeste (contact) beperkende voorwaarden rondom de corona pandemie. Thuiswerken is geen (dringend) advies meer, de anderhalve meter verdween en we ‘mogen weer los’. Ok, in veel gevallen met behulp van de inmiddels bekende coronapas, maar toch. Een van de tekenen dat we corona zo goed als verslagen lijken te hebben, is de terugkeer van de ochtendspits in zijn volle glorie.

Drukker dan ‘voor corona’

Nadat op dinsdag, voor corona traditioneel de drukste ochtendspitsdag, door de ANWB al bijna 500 kilometer file gemeld werd, was het vandaag (woensdag) al niet veel beter. Van verkeersinfarcten is weliswaar nog geen sprake. Echter, rond 8 uur stond er al meer dan 350 kilometer file. Volgens de ANWB was dat meer dan op een vergelijkbare woensdag in september 2019, een half jaar vóór de corona uitbraak dus.