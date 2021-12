De fietsen van Tom Dumoulin, Marianne Vos en Wout van Aert staan te koop

Recreatieve fietsers geven vaak duizenden euro’s uit aan een wielrenfiets. Een van de merken die bij velen hoog op het verlanglijstje staan zijn de fietsen van Cérvelo. Het merk waar ook de profs van Jumbo-Visma al hun wedstrijden op rijden. En dan natuurlijk het liefst ook zo’n geel-zwarte. Toen ik, ‘many moons ago’, nog fietste kende Raleigh-Creda haar hoogtijdagen. Met renners als Joop Zoetemelk, Gerrie Kneteman en Hennie Kuiper. Dus reed ook ik mijn recreatieve rondjes op een rode Raleigh. Dat was echter wel een gewoon retail exemplaar. De komende dagen kun je, mits je daar genoeg geld voor wilt neertellen, de eigenaar worden van de originele fiets waar Tom Dumoulin, Marianne Vos of Wout van Aert dit jaar hun successen op behaald hebben. Jumbo-Visma veilt in totaal 24 fietsen van profrenners uit hun team.

Fiets van Wout het meest gewild

Van de 24 Cérvelo fietsen die op Catawiki geveild worden springt er op dit moment eentje bovenuit. Voor de fiets waarmee Wout van Aert in de koninginneetappe in de Tour de France als eerste de finish bereikte op de top van de Mont Ventoux is (stand 21-12, 20u30) al meer dan 14.000 euro geboden. De Cérvelo S5 waarmee Tom Dumoulin in Tokyo, tijdens de Olympische wegwedstrijd, zijn comeback in het wielerpeloton maakte, kun je op dit moment voor net iets meer dan 10.000 euro ‘winnen’. Op de fiets waarop Marianne Vos dit jaar Gent-Wevelgem won is tot nu toe bijna 5.000 euro geboden. Wil je liever een van de fietsen van Primoz Roglic? Dat kan ook. Van hem worden drie Cérvelo’s geveild, waaronder die waarop hij de Vuelta won. Die veiling staat momenteel op iets meer dan 6.000 euro.